Czy można zmienić termin wyjazdu do sanatorium? Konieczne jest spełnienie kilku warunków

Wyjazdy do sanatorium to często ważna część leczenia dla osób z różnymi schorzeniami. Podczas pobytu w sanatorium pacjenci mają okazję skorzystać z różnorodnych zabiegów rehabilitacyjnych, takich jak kąpiele lecznicze, masaże i wiele innych. To nie tylko czas na regenerację fizyczną, ale także na polepszenie swojego samopoczucia, ponieważ atmosfera sanatorium sprzyja odpoczynkowi i relaksowi. Programy rehabilitacyjne w sanatoriach są indywidualnie dostosowane do potrzeb pacjenta, co pozwala na skuteczną terapię i poprawę stanu zdrowia. Nic dziwnego, że pacjenci z niecierpliwości czekają na wyznaczony termin. Zdarza się jednak, że niektórym z nich wypadnie ważna życiowa sprawa, przez co nie mogą udać się wtedy na leczenie uzdrowiskowe.

Czy można zmienić termin wyjazdu do sanatorium?

Wiele osób z pewnością zastanawia się, czy możliwa jest zmiana terminu wyjazdu do sanatorium. Okazuje się, że tak, jednak pacjent musi dopełnić wcześniej odpowiednich formalności. Polegają one na złożeniu rezygnacji z wyjazdu i dołączeniu prośby o przesunięcie terminu.

Trzeba przy tym spełnić kilka warunków – chodzi o jak najszybsze zwrócenie potwierdzonego skierowania do oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Taka osoba musi także dołączyć pisemne uzasadnienie, w którym zostaną wskazane powody, które uniemożliwiają pacjentowi realizację skierowania w wyznaczonym terminie. Pacjent musi dołączyć również dokumenty, które uwiarygodnią ten fakt. Taki komplet dokumentów należy dostarczyć do Narodowego Funduszu Zdrowia przed datą rozpoczęcia turnusu. Oddział NFZ zweryfikuje wyjaśnienia pacjenta i jeśli uzna je za wiarygodne – wyznaczy wtedy nowy termin pobytu w sanatorium.

Uzasadnienie prośby o przesunięcie terminu wyjazdu do sanatorium

Z uwagi na to, że nie ma na przykład listy okoliczności, które byłyby wystarczającym powodem do rezygnacji z wyjazdu do sanatorium, warto zadbać o odpowiednią argumentację. Pamiętajcie też, że brak takiego wiarygodnego uzasadnienia z dołączoną dokumentacją potwierdzającą ten fakt, sprawi, że zwrot skierowania zostanie potraktowany jako rezygnacja z leczenia uzdrowiskowego. O kolejny taki wyjazd pacjent będzie mógł się ubiegać, dopiero gdy złoży nowe skierowanie. Ważne jest jednak, że po rezygnacji z leczenia sanatoryjnego nie ma okresu karencji na złożenie nowego skierowania – lekarz może je wystawić od razu. Koniecznie sprawdźcie również, jak przyspieszyć wyjazd do sanatorium. Co więcej, nie wszyscy o tym wiedzą, ale dofinansowanie sanatorium można uzyskać nie tylko z NFZ.

