Rośnie liczba skarg kierowanych do Rzecznika Praw Pacjenta. Pacjenci stawiają poważne zarzuty

Niedawno opinia publiczna poznała historię 85-letniej kobiety z Wałbrzycha, która zmarła na szpitalnym oddziale ratunkowym (SOR), nie doczekawszy się pomocy. Z relacji bliskich seniorki, cytowanych przez Rynek Zdrowia, wynika, że nikt się nią nie zajął.

Babcię położono na łóżku szpitalnym na korytarzu, a nam kazano czekać w poczekalni. Nie pozwolono nam wejść dalej, aby z nią pobyć. Przez uchylone drzwi widzieliśmy jednak, że żyje, rusza się. Kiedy ponad godzinę później przywieziono kolejnego pacjenta i ponownie zajrzeliśmy do niej, okazało się, że jak ją przywieźli, tak ją zostawili. Nie zlecono żadnych badań. Początkowo myśleliśmy, że śpi, ale kiedy żona podeszła bliżej, zobaczyła, że babcia nie oddycha i nikt nawet nie zauważył tego – mówił wnuk kobiety dla Rynku Zdrowia.

Z opisu bliskich zmarłej wynika, że personel medyczny zareagował dopiero, gdy został zaalarmowany przez rodzinę. Sprawą zajęła się prokuratura. Postępowanie wyjaśniające wszczął również Rzecznik Praw Pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec. Do RPP trafia w coraz więcej skarg na niewłaściwe działanie systemu opieki zdrowotnej. Tendencję rosnącą widać od 2017 roku.

Liczba skarg do RPP rośnie w szybkim tempie

W ostatnich kilku latach zaobserwowano wzrost liczby skarg napływających do Rzecznika Praw Pacjenta. W 2023 roku odnotowano blisko 100 tysięcy zgłoszeń. Dla porównania w 2017 roku ich liczba wyniosła 61 218. Większość z nich dotyczy leczenia szpitalnego, ale podawana jest również w wątpliwość jakość podstawowej i ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Co roku do RPP trafia około 2-3 tysięcy skarg na działalność SOR-ów.

Przyjrzeliśmy się, co jest największą bolączką pacjentów. Okazuje się, że skargi dotyczą zwykle naruszeń praw pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej zgodnych z aktualną wiedzą medyczną. Chodzi tu między innymi o takie sytuacje jak na przykład zaniechanie działań przez personel medyczny, zbagatelizowanie objawów zgłaszanych przez chorego czy pozostawienie w jego organizmie ciała obcego. Zgłoszenia obejmują również aspekty związane z naruszeniem prawa do godności i intymności, świadomego wyrażenia zgody na świadczenie medyczne, a także otrzymania dokumentacji medycznej.

Pacjenci szpitalnych oddziałów ratunkowych zwykle zgłaszali uchybienia w zakresie odsyłania chorych z SOR-u bez wykonania odpowiednich badań czy przeprowadzanie niepełnej diagnostyki. Warto podkreślić, że przypadek 85-letniej kobiety z Wałbrzycha, która zmarła nie otrzymawszy, jak wskazuje rodzina, odpowiedniej opieki ze strony personelu medycznego, nie jest odosobniony. W 2023 roku Rzecznik Praw Pacjenta prowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie 36-letniej, która zgłosiła się na SOR w Pile i do Izby Przyjęć w Złotowie.

Jak zgłosić skargę do Rzecznika Praw Pacjenta?

Skargę do Rzecznika Praw Pacjenta można złożyć na kilka różnych sposobów:

pisemnie (na adres: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, ul. Płocka 11/13, 01-231 Warszawa),

drogą elektroniczną (wysyłając stosowną wiadomość na adres [email protected]

poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (adres skrzynki ePUAP: /RzPP/skrytka),

osobiście w siedzibie Biura Rzecznika Praw Pacjenta (ustnie do protokołu, sporządzanego w czasie spotkania z pracownikiem BRPP).

Osoby, które chcą złożyć skargę, mogą zgłosić się do siedziby RPP przez pięć dni w tygodniu (w poniedziałki od godziny 9.00 do 18.00, a także od wtorku do piątku między 9.00 a 15.00). Osoba składająca skargę powinna podać swoje imię i nazwisko, a także adres do korespondencji. W przeciwnym razie nie będzie ona rozpatrywana.

Czytaj też:

Pacjentka zmarła na SOR, nikt się nie zorientował. Wstrząsająca relacja rodzinyCzytaj też:

Lekarze alarmują. Grillowanie często kończy się na szpitalnym oddziale ratunkowym