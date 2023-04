Prowadzenie ciąży prywatnie – ile kosztuje, jakie badania wykonać. Czym różni się od prowadzenia ciąży na NFZ

Nie ma obowiązku prowadzenia ciąży w ramach NFZ. Prywatne wizyty lekarskie stały się codziennością i często mają związek z koniecznością długiego oczekiwania na wizytę u specjalisty, z którego pomocy można skorzystać w ramach świadczeń gwarantowanych.

Na temat prowadzenia ciąży prywatnie i na NFZ powstało wiele mitów. Warto dowiedzieć się więcej na temat prowadzenia ciąży przez prywatnego ginekologa i prowadzenia ciąży u lekarza w poradni ginekologicznej, do którego możemy się zarejestrować na NFZ. Co więcej, warto sprawdzić, ile kosztuje prowadzenie ciąży w prywatnym gabinecie, bo koszty związane z wizytami lekarskimi i wykonywanymi badaniami, są często czynnikiem decydującym podczas wyboru lekarza prowadzącego ciążę.

Co ważne – prowadzenie ciąży prywatnie i na NFZ, w większości przypadków, nie przekłada się na ryzyko wystąpienia powikłań na etapie ciąży oraz powikłań okołoporodowych. Sposób prowadzenia ciąży nie przekłada się również na częstość wykonywania badań kontrolnych oraz ich rodzaj, choć w przypadku ciąży zagrożonej, różnych powikłań ciążowych i schorzeń przewlekłych kobiety ciężarnej, niezbędne jest częstsze wykonywanie badań podstawowych w ciąży (np. morfologia krwi i badanie moczu) oraz wykonywanie badań specjalistycznych. Możemy łatwo sprawdzić, czy lekarz medycyny ma podpisany kontrakt z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych przez internet lub osobiście w wojewódzkim oddziale NFZ.

Prowadzenie ciąży prywatnie a prowadzenie ciąży na Narodowy Fundusz Zdrowia

Standardowe, prywatne prowadzenie ciąży i prowadzenie ciąży na NFZ przebiega w podobny sposób. Przedporodowe wizyty u lekarza oraz badania diagnostyczne i laboratoryjne np. morfologia krwi, grupa krwi, badanie moczu, podstawowe badania USG i konsultacje medyczne odbywają się zgodnie z tym samym harmonogramem. Warto pamiętać, że ginekolog przyjmujący prywatnie często pracuje również w przychodni NFZ oraz w szpitalu i w taki sam sposób podchodzi do kobiety ciężarnej korzystającej ze świadczeń prywatnych i ubezpieczenia zdrowotnego ZUS.

Lekarz nie powinien w inny sposób traktować pacjentów przyjmowanych prywatnie oraz korzystających z bezpłatnych świadczeń. Zdarza się jednak, że ze względu na ograniczenia czasowe, lekarz ginekolog przyjmujący w przychodni POZ, ma dla swoich pacjentów mniej czasu. Nie może również dostosować np. godziny wizyty do potrzeb pacjentów, co jest możliwe w przypadku wizyt prywatnych, które odbywają się w prywatnym gabinecie ginekologicznym lub prywatnej przychodni.

Kobieta, która prowadzi ciążę prywatnie, może np. dostosować harmonogram wizyt lekarskich do harmonogramu pracy, co jest bardzo dużym ułatwieniem. Co więcej, w niektórych przypadkach prywatne prowadzenie ciąży, może ułatwiać dostęp do informacji na temat badań prenatalnych, a także informacji na temat ryzyka związanego z wadami letalnymi i możliwości przerwania ciąży w przypadku nieodwracalnych wad płodu, zagrożenia życia matki oraz zajścia w ciążę na skutek gwałtu.

Podejście do kobiety ciężarnej, zakres udzielonego wsparcia np. w przebiegu ciąży zagrożonej oraz opieka okołoporodowa związana z podejściem lekarzy i pielęgniarek w publicznej placówce i placówce prywatnej, nie zawsze się różnią. Faktem jest, że nadużycia, nieodpowiednie traktowanie ciężarnych i ewentualne błędy lekarskie zdarzają się w każdej przychodni i szpitalu. Choć nagłaśniane są przede wszystkim problemy w publicznych placówkach medycznych, to zdarzają się one także podczas prowadzenia ciąży prywatnie i porodów w prywatnych klinikach.

O dobre samopoczucie kobiety i właściwą opiekę nad ciężarną dbają ludzie. Pielęgniarki, położne oraz lekarze ginekolodzy nie zawsze stosują się do zasad etyki zawodowej, wywiązując się ze składanego ślubowania oraz przysięgi Hipokratesa – trzeba o tym wiedzieć oraz odpowiednio reagować np. złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta.

Czytaj też:

Prawa pacjenta – najważniejsze z tych praw i gdzie ich dochodzić

Prowadzenie ciąży prywatnie i na NFZ – niezbędne badania

Lekarz prowadzący ciążę prywatnie i lekarz prowadzący ciążę w ramach świadczeń gwarantowanych wykonują te same badania lekarskie ginekologiczne i badania laboratoryjne. Kalendarz badań w ciąży nie zmienia się w zależności od tego, czy płacimy za wizytę.

Podstawowe badania, które wykonywane są w ciąży, to m.in.:



morfologia krwi,

grupa krwi,

oznaczenie czynnika Rh w celu sprawdzenia, czy występuje konflikt serologiczny i zachodzi konieczność podania immunoglobuliny,

stężenie glukozy we krwi,

badanie ogólne moczu,

badanie w kierunku toksoplazmozy,

badanie HCV,

test na HIV,

badanie czystości pochwy.

U ciężarnych regularnie wykonywane są również inne badania diagnostyczne i badania obrazowe m.in.:



badanie ginekologiczne,

pomiar masy ciała,

pomiar ciśnienia tętniczego krwi,

badanie USG ciąży,

dodatkowe badania, jeżeli ich wykonania wymaga stan zdrowia ciężarnej lub wystąpią powikłania ciążowe i wady płodu.

Warto wiedzieć, że nie każde badanie USG refundowane jest w przypadku wszystkich ciężarnych – przykładem może być badanie USG genetyczne. Standardowo na NFZ wykonywane są minimum trzy badania USG, w tym m.in.:



badanie USG wykonywane między 11. a 13. tygodniem ciąży,

badanie USG połówkowe wykonywane pomiędzy 20. a 24. tygodniem ciąży.

W przypadku ciąży prowadzonej prywatnie przyszła mama może bez większych problemów skorzystać z dodatkowych możliwości, jakie daje zaawansowana technologicznie aparatura USG np. badania USG 3D i 4D oraz USG genetyczne. Badania te można wykonać za opłatą, prowadząc również ciążę na NFZ.

Każdy ginekolog wykonuje w ciąży podstawowe badania laboratoryjne i inne badania diagnostyczne, które są elementem harmonogramu prowadzenia ciąży. Dodatkowe badania w prywatnej i publicznej przychodni wykonywane są w zależności od stanu zdrowia kobiety ciężarnej. Co więcej, niektóre przychodnie prywatne oferują pakiety medyczne uwzględniające badania ciężarnych, które można wykonać w ich ramach za darmo.

Jakie uprawnienia ma lekarz prowadzący ciążę prywatnie?

Chcąc prowadzić ciążę prywatnie, trzeba sprawdzić, czy lekarz złożył odpowiedni wniosek do ZUS, który uprawnia go do wystawiania zwolnień lekarskich. Każdy lekarz, także lekarz prowadzący prywatną praktykę oraz pracujący w prywatnej przychodni może wystawić receptę na leki refundowane po sprawdzeniu, czy pacjent ma ubezpieczenie, a także może wystawić skierowanie do szpitala.

Ile kosztuje prowadzenie ciąży prywatnie?

Koszty związane z prowadzeniem ciąży to m.in.:



opłaty za każdą wizytę u lekarza – koszt wizyty prywatnej u ginekologa to średnio 200-350 zł za wizytę,

opłaty za wykonane badania – pakiet podstawowych badań to koszt 50-100 zł,

opłaty za badania specjalistyczne – koszt od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych w przypadku specjalistycznych badań genetycznych,

koszty związane z porodem i opieką okołoporodową – średnio od 4500 zł do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Niektóre przychodnie prywatne oferują pakiety medyczne, w ramach których można skorzystać z określonych świadczeń dla poszczególnych grup wiekowych, także kobiet w ciąży.

WAŻNE! Kobieta, która zdecydowała się na prowadzenie ciąży u lekarza prywatnego, może rodzić w publicznym szpitalu, o ile ma ubezpieczenie zdrowotne, które pozwala na korzystanie z gwarantowanych świadczeń zdrowotnych. Kobiety nieubezpieczone muszą zapłacić za poród nie tylko w prywatnej klinice, ale także w państwowym szpitalu.

Czytaj też:

Endokrynolog na NFZ za 11 miesięcy. Kobieta w kolejce do lekarzaCzytaj też:

Jod w tabletkach – na co pomaga i kiedy go stosować? Do czego prowadzi i jakie są objawy niedoboru jodu