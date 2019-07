Brazylijska czy hollywoodzka? Laser czy wosk? Jaką depilację wybrać, żeby najmniej bolało?

Jakie zalety i wady ma depilacja brazylijska? – przebieg zabiegu

Depilacja brazylijska to metoda usuwania owłosienia z miejsc intymnych. Niestety, chociaż dla wielu kobiet pozbycie się stamtąd owłosienia byłoby komfortowe, to nie decydują się na zabieg ze względu na ból. Warto jednak podkreślić, że wykonując procedurę w profesjonalnym gabinecie, czas wykonywania depilacji jest skrócony na maksimum, a czynności przeprowadzane są w taki sposób, aby wywoływały jak najmniejszy dyskomfort.

Depilacja brazylijska polega na usunięciu owłosienia z okolic bikini, warg sromowych, pachwin, jak również z okolic odbytu i pośladków. Na wzgórku łonowym pozostawia się przystrzyżone włoski (mogą mieć dowolny kształt). Najczęściej procedurę wykonuje się z użyciem wosku bądź pasty cukrowej. Warto podkreślić, że pasta cukrowa jest znacznie lepszym rozwiązaniem, gdyż dzięki swojej gęstości oblepia mieszki włosowe, które później z łatwością, bez podrażnienia skóry można usunąć. Z kolei, jeśli depilacja brazylijska wykonywana jest z użyciem wosku, to przykleja się on nie tylko do włosów, ale również do skóry, przez co usuwanie go jest bolesne i może powodować podrażnienie. Tym samym, kobiety, które mają skórę wrażliwą, powinny wybierać depilację brazylijską wykonywaną pastą cukrową.

Aby przystąpić do procedury włoski muszą mieć odpowiednią długość (ok. 0,5 cm). I tak depilacja brazylijska woskiem polega na rozprowadzeniu rozgrzanej substancji szpatułką na skórze, a później przykrycie jej bawełnianym materiałem. Po kilku sekundach odrywa się go, pociągając w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów. Z kolei, depilacja brazylijska pastą cukrową wymaga nałożenia jej na skórę i zaczekanie aż zaschnie. Następnie odrywa się powstałe płaty wraz z owłosieniem.

Należy zaznaczyć, że depilacja brazylijska woskiem to najbardziej bolesna metoda usuwania owłosienia. Kobiety, które się jej poddają muszą wiedzieć, że ból jest mocny i krótkotrwały, a sama procedura może podrażniać. Dlatego też lepszym rozwiązaniem będzie użycie pasty cukrowej lub skorzystanie z innych metod usuwania owłosienia z miejsc intymnych.

Czym różni się depilacja hollywoodzka od brazylijskiej?

Innym, popularnym sposobem depilacji miejsc intymnych jest depilacja hollywoodzka. W odróżnieniu od depilacji brazylijskiej owłosienie zostaje usunięte w całości tj. z okolic bikini, pachwin, warg sromowych, pośladków i okolic odbytu. Dzięki temu kobieta uzyskuje idealnie gładką skórę, przez co zwiększa się jej komfort, jak również uzyskuje zadowalający efekt estetyczny. Ponadto, w tej metodzie także stosowana jest pasta cukrowa lub wosk, a procedura przebiega identycznie. Tym samym, mniej bolesna jest depilacja hollywoodzka wykonywana pastą cukrową niż woskiem, a jeśli wykonuje ją specjalista w gabinecie kosmetycznym, to ma się pewność, że procedurę przeprowadzi sprawnie i szybko.

Na czym polega depilacja laserem? – przebieg zabiegu, zalety i wady

Największą popularnością cieszy się jednak depilacja laserowa miejsc intymnych. Zabieg polega na usunięciu owłosienia z dowolnego miejsca – może to być depilacja tylko okolic bikini, jak i depilacja głęboka. Zaletą tego typu depilacji jest to, że owłosienie usuwane jest w większości przypadków na stałe. Chociaż procedura wymaga ok. 6 wizyt w salonie, podczas których w równych odstępach czasowych (ok. 8-12 tygodni) usuwane jest owłosienie, to dla świetnego efektu decyduje się na nią wiele kobiet.

Podczas przeprowadzania zabiegu specjalista z gabinetu kosmetycznego stosuje laser, którym naświetla owłosienie. Przed przystąpieniem do tej czynności, skóra znieczulana jest maścią, co minimalizuje ból praktycznie do zera. Ponadto, po przyłożeniu lasera i przejściu do kolejnych włosków, aby jeszcze bardziej zadbać o komfort, przykładane są lodowe okłady.

