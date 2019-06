Jak opóźnić starzenie się pochwy?

Starzenie się pochwy jest naturalnym procesem. Wraz z wiekiem zmienia się całe ciało kobiety. Idealnym przykładem jest skóra, która po 25. roku życia zaczyna powoli się starzeć – powoli traci jędrność i owal, pojawiają się pierwsze zmarszczki i „kurze łapki”, cera jest przesuszona i skłonna do podrażnień. Aby opóźnić te procesy, już przed trzydziestką warto zacząć stosować pierwsze kosmetyki przeciwzmarszczkowe. Dzięki nim można znacznie spowolnić starzenie się skóry. Podobnie kobiece ciało starzeje się także w innych miejscach i warto o tym pamiętać. Mężczyźni również zmagają się z efektami starzenia się. Nie bez powodu furorę wśród panów robią ostatnio zabiegi rewitalizacji penisa.

Czytaj także:

10, 15 czy 20 cm? Jak głęboka jest pochwa?

Starzenie się pochwy – przyczyny

Naturalny proces starzenia dotyczy wszystkich komórek i tkanek, a więc także pochwy. Jest to najbardziej widoczne w okresie menopauzy, kiedy dochodzi do znacznego spadku poziomu hormonów (estrogenów) w wyniku przekwitania i wygasania czynności jajników. Odbija się to na syntezie kolagenu i prowadzi do szybszego starzenia się tkanek.

Procesy starzenia można przyspieszyć, prowadząc niehigieniczny styl życia, np. poprzez sięganie po używki, niezdrową dietę, brak aktywności fizycznej, ogólny zły stan zdrowia. Do tego dochodzą także inne czynniki przyspieszające procesy starzenia w obrębie konkretnych tkanek i komórek. Np. w przypadku pochwy starzenie przyspiesza... rezygnacja z życia seksualnego. Oczywiście ogromne znaczenie ma także ilość przebytych ciąż, a przede wszystkim – porodów. Jest to duże obciążenie dla organizmu kobiety, a także dla jej narządów rodnych.

Pochwa jest zbudowana z niezwykle rozciągliwych błon i mięśni. Naturalnym jest więc, że wraz z wiekiem jej struktura ulega osłabieniu. Pochwa staje się mnie elastyczna, mięśnie nie są już tak napięte jak niegdyś, a spadek hormonów powoduje utratę naturalnego nawilżenia. Dlatego tak wiele kobiet w okresie okołomenopauzalnym skarży się na suchość pochwy, która niekorzystnie wpływa na życie seksualne i sprzyja występowaniu zakażeń intymnych.

Czytaj także:

Co kolor wydzieliny z pochwy mówi o twoim zdrowiu?

Starzenie się pochwy – kilka praktycznych wskazówek

Starzenie się pochwy jest procesem nieuniknionym. Jednak tak jak ze skórą, kobieta ma wpływ na to, w jakim tempie się zestarzeje. W przypadku zmian zachodzących w pochwie, warto zastosować się do kilku wskazówek:

Pozycja siedząca ma bardzo niekorzystny wpływ nie tylko na zdrowie, ale także na stan naszych narządów. Każda regularna aktywność – chodzenie, podnoszenie ciężarów, joga, pilates – działa na całe ciało, także na mięśnie dna miednicy i pochwę. Ćwiczenie poprawia również ogólny krążenie, a właściwy przepływ krwi do pochwy może sprawić, że kobieta będzie bardziej aktywna w łóżku i później odczuje skutki starzenia się organizmu.



Regularne uprawianie seksu pozwala utrzymać pochwę w szczytowej formie. Nawet jeśli naturalnego śluzu jest za mało, można użyć lubrykantu. Brak seksu sprzyja utracie elastyczności ścian pochwy.



Długotrwałe stosowanie leków steroidowych (np. stosowanych w alergii) powoduje rozrzedzenie tkanek pochwy, co oczywiście dzieje się również w okresie menopauzy. Cieńsza błona śluzowa pochwy może być bardziej podatna na podrażnienia. Jeśli lek powoduje takie skutki uboczne, warto porozmawiać z lekarzem.



Lepiej zrezygnować z różnych kosmetyków pochwowych, dostępnych w drogeriach (chusteczki, dezodoranty, aerozole). Mogą podrażniać i wysuszać błonę śluzową. Kobieca pochwa absolutnie nie potrzebuje tych wszystkich kosmetyków.

Czytaj także:

Rak szyjki macicy. Których sygnałów nie wolno ignorować?