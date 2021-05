Zapalenie mieszków włosowych po depilacji i goleniu. Jak sobie z nim poradzić?

Zapalenie mieszka włosowego jest nieprzyjemną i nawracającą dolegliwością, która bywa kojarzona przede wszystkim z mężczyznami. Stan zapalny w obrębie mieszków włosowych pojawia się jednak także u kobiet, wymagając odpowiedniego postępowania diagnostycznego oraz leczenia. Zapalenie mieszków włosowych nie powinno być bagatelizowane ze względu na często bakteryjne podłoże dolegliwości oraz jej tendencje do nawracania.

Czym jest mieszek włosowy?

Mieszkiem włosowym nazywamy „kanał”, w którym wyrasta włos, przechodząc przez skórę właściwą i naskórek. Potocznie mieszek włosowy dość często nazywany jest rurką, w której znajduje się ukryta dla naszego oka część włosa. Owłosienie na ciele spełnia wiele ważnych funkcji, dlatego powinniśmy o nie dbać, starając się jednocześnie unikać powstawania stanów zapalnych. Zapalenie mieszka włosowego to częsty problem zarówno wśród nastolatków, jak i osób dorosłych, który może mieć rozmaite podłoże.

Czynnikiem decydującym o rozwoju stanu zapalnego w obrębie mieszka włosowego jest nieprawidłowe dbanie o skórę oraz stosowanie niektórych kosmetyków i zanieczyszczonych golarek. Przedostające się do wnętrza mieszka włosowego substancje chemiczne oraz żywiące się wydzielanym przez gruczoły łojowe sebum bakterie, mogą doprowadzić do rozwoju ropnych zakażeń oraz przewlekłego stanu zapalnego.

Co to jest zapalenie mieszków włosowych?

Zapalenie mieszków włosowych to jedna z dolegliwości skórnych o rozmaitym podłożu. Rozwijający się w obrębie mieszka włosowego stan zapalny prowadzi do powstawania zaczerwienienia skóry, grudek i krost, z których „wyrasta” włos, a także czyraków. Związany z zapaleniem mieszka włosowego stan zapalny wywołuje ból podczas dotykania zainfekowanego miejsca.

Jedną z postaci zapalenia mieszków włosowych jest tzw. figówka, czyli choroba skóry występująca przede wszystkim u mężczyzn na owłosionej skórze twarzy i głowy. To ostra postać zapalenia mieszków włosowych, której przyczyną jest zakażenie gronkowcem złocistym. Najprościej rzecz ujmując, zapalenie mieszków włosowych to stan zapalny w ich obrębie, który zwykle ma podłoże bakteryjne oraz jest skutkiem systematycznego podrażniania skóry poprzez jej pocieranie, golenie i depilację lub stosowanie drażniących kosmetyków.

Przyczyny zapalenia mieszków włosowych

Zapalenie mieszków włosowych może być wywołane m.in. stosowaniem kremów i maści dermatologicznych na bazie kortykosterydów. Do wystąpienia zapalenia mieszka włosowego, które nie ma podłoża typowo infekcyjnego, może także doprowadzić poparzenie słoneczne.

Zdecydowanie częściej diagnozowane jest zapalenie mieszków włosowych o podłożu infekcyjnym. Często jest ono obserwowane u nastolatków z zaawansowaną postacią trądziku, a także dorosłych mężczyzn oraz kobiet. Stan zapalny w obrębie mieszków włosowych jest zwykle zakażeniem gronkowcowym, które następuje na skutek nadmiernej produkcji sebum, mikrouszkodzeń naskórka podczas golenia zarostu oraz depilacji ciała, jak również stosowania niewłaściwie dobranych kosmetyków i nieprzestrzegania zasad higieny. Prawidłowe oczyszczanie i pielęgnacja przetłuszczającej się skóry to jeden z elementów profilaktyki zakażeń gronkowcowych.

Objawy zapalenia mieszków włosowych

Na zapalenie mieszków włosowych wskazują pojawiające się na owłosionej skórze krostki, grudki i ropnie, które zlokalizowane są w okolicy włosa. Czasami stan zapalny mieszka włosowego rozwija się na skutek jego wrastania, co jest efektem ubocznym golenia i depilacji.

Typowym objawem zapalenia mieszków włosowych jest to, że stan zapalny powoduje łatwe usunięcie włosa, co może prowadzić do nadmiernego wypadania włosów oraz łysienia. Skóra w obrębie zakażonego mieszka włosowego jest zaczerwieniona, a podczas jej dotknięcia, odczuwamy nieprzyjemny ból. Zmiany związane z zapaleniem mieszków włosowych najczęściej pojawiają się na głowie, w obrębie męskiego zarostu, na klatce piersiowej i plecach oraz szyi. Mogą także występować na rękach i nogach oraz w okolicy intymnej, co ma związek m.in. z depilacją ciała.

Czytaj też:

Oto jak zrobić wosk do depilacji. Składniki masz w swojej spiżarni