Nadchodzi koniec retuszowania zdjęć wykorzystywanych w reklamach?

Naukowcy z Uniwersytetu Harvarda, Dickinson College i Michigan State University College of Law wzywają do wprowadzenia regulacji branżowych w celu zmniejszenia stopnia modyfikacji obrazów w reklamach. Twierdzą, że związki między zakłamanymi standardami piękna a szkodliwym wpływem na ludzkie zdrowie – w tym zwiększone ryzyko zaburzeń odżywiania – są dość oczywiste.

Retusz lekiem na całe zło? Niekoniecznie

Wiele badań wskazuje na to, że nierealistyczne standardy piękna, na przykład zdjęcia po głębokim retuszu, przyczyniają się do niezadowolenia ludzi z własnych ciał i patologicznych zachowań w kwestii kontrolowania wagi. Poinformował o tym profesor psychologii Dickinson College Suman Ambwani, jeden z autorów badania. Biorąc pod uwagę powagę zaburzeń odżywiania, które wpływają na miliony Amerykanów niezależnie od płci, grup rasowych i etnicznych oraz statusów społeczno-ekonomicznych, należy zdaniem naukowców rozważyć strategie reklamowe w celu zmniejszenia ryzyka, jakie niosą takie zakłamane obrazy.

Naukowcy od lat są świadomi, jak reklamy szkodzą młodym ludziom, zwłaszcza tym, którzy zmagają się z niską samooceną. Przyznał to prof. S. Bryn Austin z Harvard T.H. Chan School of Public Health. Dodał jednak, że nie wiedzą, jak walczyć z tego rodzaju wizualnym kłamstwem. Ostatnie badania sugerują, że zachęcanie firm do promowania bardziej prawdziwych obrazów w reklamach nie tylko wpłynie korzystnie na aspekty biznesowe, ale również będzie dobre dla zdrowia psychicznego młodych ludzi.

Reklama dźwignią handlu

Padł pomysł pewnych zmian w ustawach. Proponowane prawodawstwo ma na celu przyspieszenie zmian poprzez zapewnienie odpowiednich ulg podatkowych firmom stosującym realistyczne reklamy – bez zmian odcienia skóry, jej struktury, a także wymiarów i kształtu ciała. Naukowcy wymienili ulgi podatkowe jako jedną z kilku strategii walki z rozpowszechnianiem fałszywych, wyretuszowanych obrazów. Sprawdzili również m.in. możliwość wprowadzenia podatków bezpośrednich, odpowiednich regulacji rządowych i samoregulacji przemysłu w celu zmiany metod praktykowanych w reklamie.

Badacze stwierdzili, że wraz ze wzrostem presji ze strony konsumentów sprzeciwiających się praktykom retuszu w reklamie, niektóre firmy rzeczywiście wprowadzają kampanie bez retuszu. Jest to idealny moment dla agencyjnych decydentów, aby rozważyli dostępne opcje tworzenia innowacyjnej polityki reklamowej i przyczynili się do poprawy zdrowia wielu osób poprzez zmniejszenie szkód płynących z retuszu zdjęć.