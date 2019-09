Szczupła sylwetka, dobre zdrowie i piękny wygląd. 16 trików, które musi znać każda kobieta

16. Zachowaj czystość w publicznej toalecie

Damska toaleta jest wymarzonym miejscem dla bakterii. Jak powstrzymać ich rozwój i uniknąć zakażeń? 1. Unikaj środkowej kabiny. To właśnie z niej korzystają najczęściej kobiety, dlatego gromadzi się tam więcej bakterii. Prawdopodobnie najczystsza jest pierwsza z brzegu. 2. Nie kładź torebki na podłodze. Niestety, mogą się do niej przykleić drobinki kału. Jeśli na drzwiach nie ma haczyka, powieś torebkę na ramieniu. To niewygodne, ale tak będzie lepiej. 3. Uciekaj po spuszczeniu wody. Chlust spłukiwanej wody, zwykle silniejszy niż w domowej toalecie, wzbija w powietrze zarazki zgromadzone w muszli. Opuść kabinę, zanim wylądują na tobie.



15. Dodawaj przeciwutleniacze do wszystkich potraw

Zioła i przyprawy mogą dostarczyć tyle samo składników pozwalających zwalczać niekorzystne stany w organizmie. Ponadto dodają smaku i nie mają kalorii. Poniżej znajdziesz kilka pomysłów na wzbogacenie dań w antyoksydanty. 1. Dodaj do jajecznicy świeży estragon. 2. Dodaj suszone oregano do bruschetty z pomidorami lub pieczonego kurczaka marynowanego w oliwie z oliwek i czosnku. 3. Dodaj mielone goździki do puree z batatów. 4. Dodaj do płatków owsianych, francuskich tostów lub musu jabłkowego sproszkowany cynamon. 5. Wypróbuj ciekawy pomysł na sałatkę. Dodaj świeży tymianek do pokrojonych cząstek pomarańczy i serwuj z czarnym pieprzem i oliwą z oliwek. 6. Dodaj świeżą szałwię do farszu na przykład do pierogów. 7. Dodaj kurkumę do curry i sałatki z kaszą bulgur, ciecierzycą i żurawiną.



14. Pij czystszą wodę

W domu: najpierw oceń jakość wody z kranu. Skorzystaj z jednorazowych testerów lub prześlij próbkę do laboratorium. Jeśli masz wodę dobrej jakości, prosty dzbanek z filtrem może poprawić smak i usunąć zbędne składniki. Jeśli woda wymaga dokładniejszej filtracji, spróbuj zamontować filtr kranowy, który usuwa dodatkowe zanieczyszczenia, takie jak arsen. W podróży: filtruj wodę z kranu z pomocą butelki z filtrem wielokrotnego użytku ze stali nierdzewnej (bez plastikowego wypełnienie), która nie zawiera BPA. Ta substancja chemiczna występująca w niektórych tworzywach sztucznych może powodować problemy zdrowotne.



13. Zwalcz pokusę już teraz

Wykonaj poniższe kroki: 1.Wymień 5 rzeczy, które widzisz przed sobą. 2. Nazwij 4 kolory, które widzisz. 3. Opisz 3 czynniki, które odczuwa twoje ciało (takie jak temperatura lub tekstura, np. materiał koszuli). 4. Zidentyfikuj 2 dźwięki. 5. Podaj 1 rzecz, którą możesz poczuć. Dlaczego to działa? Koncentracja na zmysłach uspokaja chaos w twoim umyśle, dzięki czemu możesz lepiej dostroić się do sygnałów wysyłanych przez twoje ciało i zdecydować, czy naprawdę jesteś głodna.



12. Przeprowadź szybką kontrolę stanu zdrowia

1. Test w toalecie: Czy po wypróżnieniu w muszli jest krew? To prawdopodobnie oznaka hemoroidów, ale jeśli nigdy wcześniej nie były one u ciebie zdiagnozowane, skontaktuj się z lekarzem. Krew w stolcu może być oznaką raka jelita grubego. 2. Test snu. Jak szybko zasypiasz? Jeżeli udaje ci się to w mniej niż 5 minut, cierpisz na niedobór snu. Taka niepohamowana potrzeba snu wiąże się z szeregiem poważnych chorób, w tym nadciśnieniem, przyrostem masy ciała i cukrzycą typu 2. Spróbuj przespać 30 minut dłużej i zobacz, jak się czujesz. 3. Test wzdęć. Czy masz tendencję do wzdęć i łatwo czujesz się pełna? Ten objaw, jeśli jest dla ciebie nowy i trwa 2 tygodnie lub dłużej, może być objawem raka jajnika. Jest to zwykle obecne na najwcześniejszym etapie, ale ponieważ powszechność tego symptomu jest znaczna, kobiety często go ignorują.



11. Uzdrów swój sen

30-minutowy trening cardio, taki jak bieganie, może pomóc ci w osiągnięciu pożądanej jakości snu. Będzie on głębszy i pozwoli ci lepiej wypocząć, a gdy rano wstaniesz, będziesz mieć więcej chęci do działania i poczujesz się lekko i świeżo.



10. Brwi mogą cię odmłodzić

Odpowiednio wyregulowane brwi sprawią, że będziesz wyglądać znacznie lepiej. To właśnie one stanowią ramę twojej twarzy i nadają twoim rysom unikalny charakter. Jak sprawić, by brwi były idealne? 1. Przytnij nadmiar. Rozczesuj brwi prosto w górę, a następnie ostrożnie przycinaj włoski, które wystają ponad naturalną górną linię wyznaczają przez kształt brwi. 2. Wewnętrzna krawędź brwi powinna pokrywać się z wewnętrznym kącikiem oka. 3. Zdefiniuj kształt brwi. Aby zaakcentować łuk, który powinien znajdować się w pobliżu zewnętrznej krawędzi tęczówki, wydepiluj nieco brew od spodu. Niech jej końcówka lekko wystaje poza zewnętrzny kącik oka. 4. Nie maluj brwi czarną kredką. Dobierz kolor właściwy dla twojej karnacji oraz włosów. Sięgaj po cienie do brwi lub specjalne pomady.



9. Unikaj opisów jedzenia, od których cieknie ślinka

Sugestywne opisy posiłków, wskazujące na ich niesamowity aromat, wyjątkowy smak i nadzwyczajną teksturę mogą stanowić jasny komunikat: warto porzucić zdrową dietę dla choćby jednego kęsa. Na przykład określenia w stylu „jak u mamy”, „takie, jak gotowała babcia” sprawiają, że włącza się w tobie sentyment i pragniesz spróbować... więcej, niż powinnaś. Podobny efekt dają twoje ulubione marki.



8. Rozśmieszaj ludzi. Siebie też!

Śmiech rozładowuje stres, pomaga w redukcji poziomu cholesterolu, poprawia krążenie i odporność. Nie masz pomysłów na śmieszne akcje? Sprawdź ten patent: Zamiast typowego narzekania ukazuj prawdę w krzywym zwierciadle. Nie mów, że utknęłaś w korku i przez to się spóźniłaś, a postaw raczej na przedstawienie zabawnego scenariusza. „Wracałam po obiedzie tą nową trasą X. I żeby tu dotrzeć, musiałam ustawić się w kolejce oczekujących... już w zeszły wtorek!”. Z jednej strony wyjaśnisz powód spóźnienia, z drugiej wprowadzisz element zaskoczenia, który może rozbawić zniecierpliwionych rozmówców i rozładować atmosferę. Lekkie żarty z samej siebie, drobne punktowanie własnych wad w zabawny sposób (nie do przesady!) mogą rozluźnić ciebie i twoich znajomych. Wykazuj entuzjazm nawet wobec rzeczy i wydarzeń, co do których nie jesteś przekonana.



7. Wybierz właściwy biustonosz sportowy

Kiedy chcesz wziąć się za prawdziwe treningi i wybierzesz się na ubraniowe zakupy, by skompletować właściwy strój do ćwiczeń, nie zapomnij odwiedzić przymierzalnię. Jednak nie ograniczaj się w niej tylko do założenia wymarzonego sportowego stanika i ocenienia, czy wyglądasz dobrze. Wykonaj proste ćwiczenie przed lustrem w przymierzalni. Unieś ręce nad głowę i zatocz po 10 okręgów w obie strony. Jeżeli stanik zaczyna odstawać, ramiączka zsuwają się i generalnie coś nie gra, zauważysz to. Spróbuj się porozciągać i zwróć uwagę, czy pierś nie zaczyna wystawać z którejś strony. Następnie chwilkę pobiegaj w miejscu. Jeżeli piersi znacząco wysuwają się, dany model biustonosza nie jest tym właściwym.



6. Naucz się czytać etykiety

Nie ufaj zapewnieniom producentów znajdującym się na frontowej stronie opakowania żywności, choćby przekonywały o niebywałych właściwościach zdrowotnych. To tylko marketing. Prawdziwa skarbnica wiedzy kryje się z tyłu. A to właśnie stamtąd możesz się dowiedzieć, czy niskotłuszczowy bądź bezcukrowy produkt, nad którego kupnem właśnie się zastanawiasz, rzeczywiście jest taki zdrowy. Być może odjęty składnik jest zastąpiony innym, jeszcze bardziej niezdrowym.



5. Sprawdzaj swoją równowagę

Stań prosto, unieś jedną nogę i policz, jak długo możesz utrzymać równowagę, zanim organizm każe ci postawić stopę na ziemi. Następnie powtórz ćwiczenie, zmieniając nogę. Jeśli nie możesz utrzymać równowagi na każdej nodze przez co najmniej 20 sekund, nie masz tak bezbłędnej postawy, jak mogłoby ci się wydawać, bądź twoje mięśnie są zbyt słabe, by mogły utrzymać cię w miejscu. Wykonuj ćwiczenie 3 razy dziennie z każdą nogą, aby poprawić postawę.



4. Przeznacz 10 minut na skuteczny trening

Jesteś zbyt zajęta, by iść na siłownię? Spokojnie, poświęć 10 minut na trening we własnym zakresie. Przez tak krótki czas możesz spalić nawet 100 kalorii i podnieść poziom energii o 18 procent. Mocno skompresowany plan treningowy, ale za to bardzo skuteczny wygląda następująco: 0-1 min.: wspinaczka po schodach, sprintem bądź biegiem 1-1.30 min.: naprzemienne wyrzuty ramion 1.30-2 min.: przysiady. Powtórz cykl jeszcze 4 razy. Jeżeli jesteś początkująca, możesz robić 30-sekundowe przerwy między kolejnymi cyklami.



3. Ogranicz sól

Nawet 75 procent spożywanej na co dzień soli pochodzi z paczkowanego, gotowego pożywienia. Jednak całkiem prosta sztuczka pozwoli ci mieć oko na przyjmowane dawki soli. Zwracaj uwagę na stosunek kalorii do zawartości sodu w pożywieniu: najlepiej by wynosił 1:1. Przykładowo, jeżeli porcja posiłku ma 150 kalorii, nie powinna zawierać więcej niż 150 mg sodu. Pamiętaj, by całkowite dzienne spożycie sodu wynosiło nie więcej niż 1500 mg.



2. Wydychaj... tłuszcz!

Kiedy wybierasz się na przebieżkę, pamiętaj nie tylko o odpowiednim umundurowaniu, ale także kontroluj oddech. Nie tylko dla wygody, ale także dla bardziej efektywnego spalania tłuszczu. Tlen bardzo pomaga w przebiegu tego procesu, dlatego też im bardziej efektywnie oddychasz, tym lepsze rezultaty przynosi twój trening. Spróbuj wdychać i wydychać powietrze jednocześnie za pomocą nosa i ust.



1. Danie na przetrwanie

Awaryjny przepis na zdrowy posiłek, który pozwoli ci w kilka minut przygotować smaczne i sycące danie, które będzie wypełnione witaminami i składnikami odżywczymi, a nie cukrem i przetworzonym tłuszczem to prawdziwy skarb. Przychodzisz z treningu, jesteś zmęczona po całym dniu pracy, znajomi dali ci się we znaki – nie sięgaj po chipsy, batony i fast foody, a przygotuj szybko i sprawnie awaryjną potrawę.Czytaj także:

