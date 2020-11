Jak często powinno się kupować nowe biustonosze i majtki?

Jak często zmieniać bieliznę? Zapewne większość z nas odpowie, że biustonosze, majtki czy bokserki trzeba zmieniać codziennie. Nie każdy ma jednak takie przekonanie. Jedno z niedawno opublikowanych badań wykazało, że 22 procent mężczyzn i 19 procent kobiet nosi bieliznę dwa razy przed jej wypraniem. Niewielki odsetek osób nosi ją jeszcze dłużej. Inne badanie, przeprowadzone na 2700 osobach udowodniło również, że 47 procent kobiet i 66 procent mężczyzn przez 2-3 lata chodzi w raz zakupionej bieliźnie i dopiero potem dany produkt wyrzuca. 13 procent mężczyzn i 4 procent kobiet trzyma starą bieliznę dłużej niż trzy lata.

Jak często należy kupować bieliznę?

Najpierw zacznijmy od kwestii tego, jak często należy kupować bieliznę. Czy to, że ktoś chodzi w jednej parze majtek cztery lata, ale pierze je po każdym noszeniu jest złe? Jak wyjaśnia w rozmowie z Metro.co.uk właściciel jednej z brytyjskich sieci pralni, zdecydowanie nie. Przecież ubrania nie mają terminu ważności, nawet bielizna. Teoretycznie można więc nosić szczęśliwe majtki od ukochanej babci nawet 20 lat, dopóki nie pojawią się w nich dziury. Kiedy jednak wymieniać bieliznę, wziąwszy pod uwagę dbałość o jej czystość i komfort użytkowania?

Jak często zmieniać biustonosz?

Ogólnie przyjmuje się, że staniki najlepiej zmieniać co roku. Jednak jeśli są dobrze wykonane i zadbane, można z nich korzystać o wiele dłużej. Zamiast więc ustalać ramy czasowe, w których można by nosić stanik, warto zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze, które mogą sugerować, że już pora na jego wymianę. Kup nową bieliznę jeśli:

Wewnętrzna część biustonosza zaczyna się marszczyć, pojawiają się odkształcenia Stanik z elastycznego staje się sztywny Miseczki stają się słabsze i nie zapewniają piersiom podtrzymania Noszenie stanika przestaje być wygodne W staniku pojawiają się dziury – w przypadku biustonoszy, w przeciwieństwie do innych części garderoby, zszywanie może się okazać nieskuteczne, a zszyta dziura będzie się dalej rozciągała, ponieważ staniki mają więcej elastycznych elementów niż np. spodnie czy swetry Stanik staje się przebarwiony (szczególnie pod pachami i w dolnej części pod miseczkami)

Jak często zmieniać majtki i bokserki?

W tym przypadku również pojawia się sugestia, że należy to robić raz w roku, jednak ponownie – zadbane, regularnie prane majtki czy bokserki można nosić dłużej. Konieczność wymiany może jednak nastąpić gdy:

Bielizna jest postrzępiona/dziurawa (nie zaleca się zszywania majtek, ponieważ staną się one niewygodne w noszeniu) Gumka majtek się poluzowała Majtki zaczynają „wisieć”, ponieważ są bardzo rozciągnięte przez użytkowanie. Niewygodnie się je nosi Koronki, koraliki lub inne ozdoby zaczynają się pruć, odpadać

Jak przedłużyć trwałość ubrań?

Bieliznę najbezpieczniej prać w temperaturze 30℃, stosując bezpieczny dla tkanin środek czyszczący. Biustonosze najlepiej prać ręcznie, jednak niewiele osób ma na to czas i ochotę, warto je więc włożyć do specjalnego woreczka na bieliznę przed umieszczeniem w pralce. Po to, aby nie odpadły fiszbiny i stanik nie stracił kształtu, co akurat w przypadku tej części garderoby jest bardzo ważne.

Co ważne, bieliznę lepiej prać środkiem czyszczącym w formie płynu lub kapsułek, a nie proszku. Proszek może bowiem pozostawiać na ubraniach resztki i je wysuszać, kruszyć, powodując uszkodzenia tkanin. Przed praniem należy też podzielić bieliznę według koloru i rodzaju tkaniny, aby na dłużej zachowała ona swój intensywny kolor.

