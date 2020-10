W jakiej temperaturze należy prać maseczki?

Noszenie maseczek ochronnych stało się częścią naszego życia. Ze względu na rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, musimy nosić je nie tylko w zamkniętych pomieszczeniach np. w sklepie, ale także na ulicy. Dla niektórych osób jest to jedynie sposób na uniknięcie mandatu, jednak warto pamiętać, że możemy być bezobjawowymi nosicielami wirusa i zarazić im osoby szczególnie podatne na zachorowanie. Nosząc maseczki, chronimy nie tylko siebie, ale przede wszystkim innych.

Po co nosimy maseczki?

Maseczki ochronne redukują ryzyko zakażenia i przyczyniają się zmniejszenia transmisji wirusa. Ważne: możemy być zakażeni i nie mieć żadnych objawów chorobowych! Maseczka redukuje ilość wydostających się z naszych dróg oddechowych drobnoustrojów i pomaga także zmniejszyć ryzyko zakażenia innymi chorobami, które przenoszone są drogą kropelkową. Lekarze podkreślają, że dzięki przestrzeganiu nakazu noszenia maseczek, dystansu i dezynfekcji możliwe jest ograniczenie transmisji nie tylko koronawirusa, ale także m.in. wirusa grypy.

Maseczki nosimy, aby chronić siebie, naszych bliskich i osoby obce, z którymi mamy kontakt. Okazują się one skuteczne tylko wówczas, gdy nosimy je w sposób prawidłowy, czyli:

maseczka całkowicie zasłania nos i usta,

jest prawidłowo dopasowana do twarzy pod względem rozmiaru,

jest wykonana z odpowiednio grubego materiału (ma kilka warstw),

jest systematycznie prana.

Maseczka, która odsłania nos, odstaje od twarzy lub jest noszona pod brodą, nie chroni przed żadnymi wirusami i bakteriami! Ochrony nie zapewnia także tzw. komin, szalik lub chustka, którymi niektóre osoby osłaniają usta i nos.

Jak prać maseczki?

Maseczki wielorazowego użytku należy prać w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu. Może to być zwykłe mydło, płyn do prania, proszek do prania lub mydło z dodatkiem środka dezynfekującego. Warto pamiętać, że maseczki mają bezpośredni kontakt ze skórą twarzy, dlatego powinniśmy prać je w środkach, które nie powodują alergii, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci oraz osób ze skłonnościami do występowania podrażnień skóry. Najlepiej wybrać środek piorący, który stosujemy na co dzień.

Maseczki należy prać w dość wysokiej temperaturze. Najlepiej, aby woda miała temperaturę 60 stopni Celsjusza; nie powinno się ich prać w wodzie, której temperatura jest niższa niż 45 stopni Celsjusza.

Jeżeli pierzemy maseczki ręcznie, to trudno jest określić, jaką woda ma temperaturę bez skorzystania z termometru. W takim przypadku warto maseczki zalać wrzącą wodą przed praniem. Po kilku minutach temperatura wody spadnie, a my zyskamy pewność, że wrzątek skutecznie rozprawił się z drobnoustrojami.

Pranie i dezynfekcja maseczek to bardzo ważne czynności, które musimy wykonać po ich każdorazowym założeniu. Maseczki nie powinniśmy wkładać do kieszeni kurtki, aby tam czekała na kolejne użycie. Po powrocie do domu nie należy kłaść jej także np. na stole lub kuchennym blacie. Warto od razu włożyć ją do pralki lub np. miednicy i jak najszybciej wyprać. Po upraniu i wysuszeniu maseczki możemy ją dodatkowo wyprasować, co zwiększy nasze bezpieczeństwo i przywróci maseczce estetyczny wygląd. Sposobem na pozbycie się szkodliwych drobnoustrojów jest także dezynfekcja maseczek parą (po ich wcześniejszym wypraniu) oraz umieszczenie maseczek na kilkanaście minut w rozgrzanym do 60 stopni Celsjusza piekarniku.

Dlaczego akurat 60 stopni Celsjusza?

Badania dowiodły, że minimalna temperatura, w której koronawirus ginie to 54 stopnie Celsjusza. Z tego względu zaleca się stosowanie do prania maseczek wody o temperaturze minimum 60 stopni. W przypadku prania maseczek w środkach o działaniu antyseptycznym temperatura wody może być nieco niższa. Nie zaleca się prania maseczek w temperaturze niższej niż 45 stopni Celsjusza.

