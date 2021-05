Balsam brązujący to nie samoopalacz. Czym się różni?

Balsam brązujący to kosmetyk, który jest w stanie poprawić koloryt skóry i nadać jej złoty odcień. Jak go dobrać do karnacji i na co zwrócić uwagę w trakcie wybierania balsamu?

Balsam brązujący – co to za kosmetyk?

Balsam brązujący to kosmetyk zawierający dihydroksyaceton (DHA). To substancja, która reaguje z warstwą rogową naskórka i nadaje mu ciemniejszy odcień. Balsam brązujący zawiera niewielką jej ilość, dlatego działa łagodnie, delikatnie poprawiając koloryt skóry.

Czym się różni od samoopalacza?

Balsam brązujący nie jest samoopalaczem. Różni się od niego zawartością DHA. Balsam jest łagodniejszy – samoopalacz to zdecydowanie mocniej działający kosmetyk, który nadaje skórze bardziej intensywny odcień.

Samoopalacz zawiera dużo więcej DHA, działa szybciej i mocniej wnika w skórę. Jest więc bardziej agresywny i może spowodować podrażnienia lub nieestetyczne smugi na skórze. Jego nakładanie wymaga pewnych umiejętności, by na skórze nie pozostawały nieestetyczne plamy.

Jak działa balsam?

Tak jak wspomnieliśmy, balsam brązujący wywołuje reakcję w naskórku, zmieniając jego odcień. Pierwsze efekty widoczne są już po kilku zastosowaniach. Skóra powoli nabiera złotego blasku, wyglądając na zdrowszą i delikatnie muśniętą słońcem.

Balsam brązujący poprawia nie tylko koloryt skóry, ale również jej nawilżenie. Pozwala zatrzymywać wodę w głębi naskórka, pielęgnując go i wygładzając.

Zalety kosmetyku brązującego

poprawia koloryt skóry

nie powoduje plam

nie tworzy smug

szybko się wchłania

daje naturalny efekt

działa delikatnie

mogą go stosować osoby o jasnej karnacji

nawilża skórę i pielęgnuje jej

działa odżywiająco i regenerująco

poprawia jej napięcie

Balsam odżywczy

Warto podkreślić, że kosmetyki brązujące nie tylko zmieniają odcień skóry, ale również pielęgnują ją. To różnica pomiędzy balsamem a samoopalaczem. Taki kosmetyk często ma w składzie oleje, masło shea, aloes, które działają nawilżająco, odżywczo, regenerując skórę.

Kto może stosować produkt?

Balsam brązujący działa delikatnie, mogą więc po niego sięgnąć również posiadaczki bardzo jasnej karnacji. W drogeriach znajdziemy różne odcienie balsamów brązujących, jaśniejsze i ciemniejsze, tak, by każdy mógł dobrać kosmetyk do własnych potrzeb.

Po balsam można sięgnąć przed wakacjami, gdy chcemy ożywić bladą skórę, przed ważnym wyjściem czy wydarzeniem (np. weselem). Pamiętając o tym, że kosmetyk działa powoli, trzeba rozpocząć jego stosowanie odpowiednio wcześniej.

Jak stosować kosmetyk?

Aby balsam przyniósł efekty, warto stosować go zgodnie z poniższymi wskazówkami:

Oczyść skórę pod prysznicem Wykonaj delikatny peeling, złuszczając zrogowaciały naskórek. Dzięki temu balsam lepiej się wchłonie Po kąpieli osusz skórę Powoli i dokładnie rozprowadź balsam brązujący Wmasuj go kolistymi ruchami, dbając o to, by posmarować całą powierzchnię skóry Poczekaj aż skóra wyschnie

Najlepiej stosuj balsam na noc Pierwsze efekty zauważysz już po kilku stosowaniach

Inne kosmetyki opalające

Na rynku znajdziemy też kosmetyki, które poprawiają koloryt skóry, a które nie zawierają syntetycznego dihydroksyacetonu. To między innymi masła, które w składzie mają erytrulozę. Zmienia ona odcień skóry bardzo delikatnie, ale trwale, dlatego stosowanie jej może przynieść długotrwałe efekty.

Poleca się je osobom, które chcą rozpocząć przygodę ze stosowaniem kosmetyków brązujących. Mają one najdelikatniejsze działanie spośród dostępnych kosmetyków zmieniających odcień skóry. Mogą stanowić podstawę do nauki aplikacji produktów brązujących.

