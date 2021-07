Przyczyny męskiego łysienia nie zawsze są oczywiste. Co do nich należy?

Wielu z panów jest zdania, że wypadanie włosów zmniejsza atrakcyjność fizyczną i wiąże się z utratą pewności siebie. Co ma wpływ na łysienie u mężczyzn? Czy tylko geny? Czy są też inne, mniej oczywiste przyczyny?

Pierwsze oznaki łysienia

Z badania Instytutu Trychologii wynika, że aż co drugi Polak boi się utraty włosów. U mężczyzn, którzy zauważają u siebie pierwsze oznaki łysienia, często pojawia się efekt poczucia bezradności i smutku. W przypadku męskiej części populacji najczęściej spotykamy typ androgenowy, zwany także łysieniem typu męskiego. Następuje wówczas drastyczne skrócenie fazy długości wzrostu włosa, a mieszki włosowe stają się słabo ukrwione i ulegają procesowi miniaturyzacji. Pierwsze objawy część mężczyzn zauważa już przed 20 tym rokiem życia, z czasem pogłębiają się one przyjmując różne schematy wypadania włosów.

„Mężczyźni zaczynają zazwyczaj tracić włosy w części skroniowo – czołowej lub na czubku głowy, czasami proces łysienia występuje w obu tych rejonach jednocześnie. Jednak problem łysienia, jeśli nie jest uwarunkowany genetycznie, przy dzisiejszych możliwościach trychologii nie musi być walką skazaną na niepowodzenie” – mówi Anna Mackojć z Instytutu Trychologii.

Przyczyny łysienia u mężczyzn

Nie tylko geny mogą być odpowiedzialne u mężczyzn za łysienie. Częstym powodem wypadania włosów bywa również silny stres. Nie bez znaczenia pozostaje także nieprawidłowe odżywianie, dieta nieposiadająca odpowiedniego poziomu żelaza, cynku, biotyny czy selenu, wpływających znacząco na kondycję włosów. Schorzenia skóry głowy i problemy związane z wypadającymi włosami to często objaw wielu chorób, a nie tylko efekt nieprawidłowej pielęgnacji czy chwilowego osłabienia organizmu.

Przerzedzenie włosów, ich wypadanie może być skutkiem urazów mechanicznych, oparzeń chemicznych lub termicznych, efektem przyjmowania niektórych leków. Wśród nieoczywistych przyczyn łysienia można także wymienić palenie papierosów czy zbyt intensywne treningi fizyczne.

Palenie a łysienie – czy istnieje związek?

Nikotyna powoduje skurcz naczyń krwionośnych prowadząc do zmniejszonego uwalniania tlenu w tkankach, a w efekcie do niedostatecznego odżywienia cebulek włosów. Palenie papierosów ma negatywny wpływ na bieżącą kondycję włosów, jak również niekorzystnie wpływa na przyspieszenie starzenia się włosów. Genotoksyczne substancje, które są obecne w dymie tytoniowym mogą uszkadzać nasze DNA, a także zaburzać system kontroli przebudowy tkanki w fazie wczesnego anagenu, co może skutkować skrócenie cyklu życia włosa.

Stres oksydacyjny wynikający z palenia papierosów prowokuje pojawianie się cytokin prozapalnych, co skutkuje mikrostanem zapalnym w mieszku włosowym, a w konsekwencji tego procesu zwłóknieniem okołomieszkowym tkanki. Może to prowadzić do nieodwracalnego przerzedzenia się włosów na całości głowy.

„Efektem palenia papierosów może być również hydroksylacja estradiolu, która skutkuje hipoestrogennym stanem w mieszku włosowym, czego następstwem jest łysienie typu androgenowego powiązane z predyspozycją genetyczną” – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog i biotechnolog z Instytutu Trychologii.

Jest nadzieja na zatrzymanie procesu

Istnieje kilka sposobów na zatrzymanie procesu nadmiernego wypadania włosów u mężczyzn. Można zastosować środki farmakologiczne, które głównie ograniczą aktywność DHT, specjalistyczne preparaty trychologiczne, wzmacniające mieszek włosowy przez poprawienie jego odżywienia i ukrwienia oraz ograniczenie wydzielania łoju. W składzie mają one często proteiny, keratynę, witaminę A, cynk czy miedź, czasami także aminokwas dostarczający siarkę. Obecne możliwości rozwoju trychologii i łączenia kilku sposobów leczenia łysienia sprawiają, że szanse na zahamowanie nadmiernego wypadania włosów u mężczyzn rosną.

*W materiale wykorzystano fragment badania "Polak u trychologa" Instytutu Trychologii.

