Jak pozbyć się lwiej zmarszczki bez botoksu? Wypróbuj domowe sposoby

Nie oszukujmy się – jeśli twoja lwia zmarszczka to bardzo głębokie bruzdy – całkowite pozbycie się jej bez ingerencji lekarza medycyny estetycznej nie będzie możliwe. Lwią zmarszczkę można jednak spłycić domowymi metodami, a na pewno można jej w ten sposób zapobiegać. Im wcześniej o tym pomyślisz, tym lepiej.

Czym jest lwia zmarszczka?

Lwia zmarszczka to zmarszczka mimiczna, a więc powstaje w wyniku grymasów twarzy. Predyspozycje do powstawania są różne, ale sprzyja temu przede wszystkim częste marszczenie czoła, ekspresyjne złoszczenie się i martwienie, które powoduje, że marszczysz brwi.

Lwia zmarszczka bez botoksu? Wypróbuj domowe metody

Jeśli twoja lwia zmarszczka jest wyraźnie widoczna nawet kiedy masz rozluźnione mięśnie twarzy, całkowite jej pozbycie się bez botoksu czy wypełnienia kwasem hialuronowym raczej nie będzie możliwe. To jednak nie oznacza, że nie możesz zupełnie nic zrobić. Proste, domowe sposoby i nawyki sprawią, że bruzdy się spłycą, czoło wygładzi i przede wszystkim: zmarszczki nie będą się pogłębiać.

Joga twarzy i masaże



Mogą zdziałać cuda, dosłownie. Tu jednak kluczowa jest systematyczność. Poświęć 15 minut dziennie na masowanie i ćwiczenia twarzy. Aby pozbyć się lwiej zmarszczki trzeba przede wszystkim rozluźnić mięśnie na czole i między brwiami. Pomoże odpowiednie uciskanie, masowanie (okrężnymi ruchami), rolowanie. Doskonałym rozwiązaniem jest także masaż Kobido.

Sesję ćwiczeń i masaż możesz zrobić oglądając ulubiony serial albo leżąc w wannie.



Okulary przeciwsłoneczne



Unikaj sytuacji, w których odruchowo marszczysz czoło. To przede wszystkim mrużenie oczu i marszczenie czoła w słońcu. W słoneczne dni zawsze noś okulary przeciwsłoneczne z odpowiednim filtrem. Sprawdź, jak wybrać odpowiednie okulary przeciwsłoneczne.



Sen i pielęgnacja



Zadbaj o odpowiednią ilość snu i pielęgnację. Dobierz kosmetyki właściwe do twojej cery i wieku. Idealną pozycją dla snu, aby nie pogłębiać zmarszczek, jest pozycja na plecach. Wówczas mięśnie twarzy są rozluźnione. Jeśli to możliwe – spróbuj spać na wznak.

W domowych sposobach na lwią zmarszczkę kluczowa jest systematyczność. Jeśli dopiero zauważasz, że lwia zmarszczka zaczyna się rysować na czole, to najlepszy moment, aby zacząć działać i uniknąć ostrzyknięć.

Kiedy botoks na lwią zmarszczkę?

Jeśli bruzdy są głębokie, pomóc może medycyna estetyczna. Ostrzyknięcie toksyną botulinową zahamuje nadaktywność mięśni odpowiedzialnych za powstawanie lwiej zmarszczki. Zabieg trzeba jednak powtarzać, bo efekt utrzymuje się ok. pół roku. Kiedy bruzdy są bardzo wyraźne, pomóc może ostrzyknięcie kwasem hialuronowym, który je wypełni. Odpowiednią metodę zawsze powinien dobrać indywidualnie specjalista medycyny estetycznej.

