Masaż Kobido czyli japoński lifting twarzy. Dla kogo nie jest wskazany?

Masaż Kobido jest japońską techniką masażu twarzy, karku i ogólnie – całej głowy. Celem zabiegu jest m.in. usunięcie napięć twarzy, a tym samym uzyskania efektu naturalnego liftingu.

Na czym polega masaż Kobido?

Klasyczny masaż trwa 45 minut do godziny. Zaczyna się od demakijażu i delikatnego masażu twarzy. Potem masażysta przechodzi m.in. do karku. Ta część masażu jest bardzo przyjemna, ma rozluźnić napięte mięśnie i odstresować, pobudzić krążenie. Właściwa, główna część masażu, to masaż liftingujący. Czy masaż Kobido boli? Na pewno u wrażliwych osób może powodować lekki dyskomfort, ponieważ elementem masażu są dość szybkie i gwałtowne ruchy, podszczypywanie, ugniatanie i podbieranie skóry.

Jakie efekty daje masaż Kobido?

Masaż daje efekt naturalnego liftingu. Już po pierwszym zabiegu widać efekty, to przede wszystkim:

zniwelowanie zmarszczek mimicznych

poprawa owalu twarzy

uniesienie policzków

zmniejszenie cieni pod oczami

zmniejszenie opuchlizny

poprawa kolorytu i napięcia skóry

Masaż relaksuje, odpręża, szczególnie że traktuje całościowo głowę, szyję i kark. Przez to zmniejsza wszelkie napięcia związane ze stresem. Dobrze wykonany masaż niweluje także bóle głowy.

Czy masaż Kobido jest dla każdego?

Masaż Kobido jest zupełnie nieinwazyjny, więc jest świetną alternatywą dla osób, które chcą zachować młodość twarzy, ale nie chcą sięgać po chirurgiczne metody. Są jednak sytuacje, kiedy masaż Kobido nie powinien być wykonywany.

Przeciwskazania do masażu Kobidu to:

aktywny trądzik i stany zapalne skóry

gorączka

ostre stany zapalne zębów

Masażu nie powinno się wykonywać krótko po wyrwaniu zęba. Trzeba odczekać także po zabiegach laseroterapii, mezoterapii, użyciu wypełniaczy czy zakładaniem nici liftingujących. W każdym z tych przypadków możliwość masażu trzeba skonsultować z kosmetologiem.

Jak często trzeba robić masaż Kobido?

Choć efekty widać już po pierwszym masażu, to aby były one trwałe, najlepiej zafundować sobie serię 8-12 zabiegów i chodzić na masaż raz w tygodniu. Jeśli w tym samym czasie wykonujesz inne zabiegi kosmetyczne, poinformuj o tym w gabinecie.

Czytaj też:

Top 4 najlepsze oleje do masażu. Nawilżają skórę i genialnie relaksują