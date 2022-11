Zbyt mało tej witaminy oznacza łysienie, łojotok i łupież

Biotyna, inaczej witamina B7 lub H to organiczny związek chemiczny, występujący w wielu substancjach żywieniowych i ze względu na swoje właściwości zdolny do leczenia wypadania włosów czy zapalenia skóry. Uczestnicząc w procesie przemiany glukozy, biotyna posiada ogromny wpływ na cały nasz organizm.

Czym jest biotyna?

Biotyna jest witaminą naturalnie występującą w takich produktach spożywczych jak m.in. żółtko jaja, szpinak, orzechy włoskie, wątroba wołowa, sardynki, migdały, soja, soczewica marchew czy mąka pełnoziarnista. Witamina B7, zawarta w wymienionych produktach traci niestety swoje właściwości w trakcie ich obróbki termicznej. Podobnie jest w przypadku umieszczenia biotyny w roztworze alkaicznym lub kwaśnym. Niekorzystny wpływ na przyswajalność witaminy piękności ma także alkohol, estrogeny oraz przetworzona żywność.

Trzeba sobie zdawać sprawę, że biotyna zawarta w pożywieniu nie wchłania się w 100%. Wynika to z faktu, że witamina, która występuje w produktach spożywczych, musi zostać uwolniona, by była dostępna. Powód tego zjawiska jest następujący – tworzy ona na ogół wiązanie kowalencyjne z białkiem, a owo wiązanie powinno być rozbite. W efekcie biotyna zawarta na przykład w produktach zbożowych wchłania się maksymalnie w 40%. – wyjaśnia Anna Mackojć, trycholog, ekspert Instytutu Trychologii.

Dzienne zapotrzebowanie na biotynę wynosi, według różnych źródeł 1-5mg, a w przypadku pacjentów przyjmujących antybiotyki czy sulfonamidy powinno być wyższe.

Biotyna a stan naszych włosów

Witamina piękna, jak określa się biotynę, ma niezwykle istotny wpływ na stan naszych włosów, ponieważ poprzez krew zasila macierz włosa w biodostępną siarkę. Zadaniem macierzy jest spojenie łodygi włosa na całej jego długości. Wiązania siarkowe są zaś wchłaniane w masę keratynową. Dodatkowo witamina H pełni funkcję regulacyjną, jeśli chodzi o metabolizm skóry głowy, w efekcie pozytywnie wpływa na korzenie i wzrost łodygi włosa. Gdy w naszym organizmie jest zbyt mało biotyny, pojawia się nadmierne wypadanie włosów, łojotok oraz łupież.

Niedobór witaminy piękna może być spowodowany przez różne czynniki. Podstawowym z nich jest zazwyczaj nieprawidłowa dieta. Negatywny wpływ ma występowanie biotyny w naszym organizmie może mieć także ciąża, długotrwałe przyjmowanie antybiotyków, leków przeciwpadaczkowych, jak również intensywny wysiłek fizyczny, podeszły wiek oraz zaburzenia w prawidłowym jej wchłanianiu.

Przypadki niedoboru biotyny przynoszą wiele negatywnych konsekwencji dla stanu naszego zdrowia i samopoczucia. Pojawiają się przebarwienia, zmiany atopowe i łojotokowe zapalenie skóry, jak również zapalenia spojówek, drętwienie kończyn, bóle mięśniowe, problemy z jelitami oraz podwyższony poziom cholesterolu.

Ze względu na fakt, że niewielki procent zawartej w pożywieniu biotyny wchłania się do naszego organizmu, na rynku dostępnych jest wiele suplementów diety, które ją zawierają. Najczęściej są to preparaty mające wykazać pozytywny wpływ na stan włosów, paznokci oraz skóry. Należy jednak pamiętać, że myśląc o zdrowych włosach, istotne jest holistyczne podejście do ich pielęgnacji. Nie należy ograniczać się tylko do suplementacji biotyną, ale również wybierać wartościowe produkty do pielęgnacji skóry głowy. Tylko kompleksowe podejście do dbania o włosy, poprawia ich stan i witalność. – podsumowuje Anna Mackojć, trycholog, ekspert Instytutu Trychologii.

