Co to są zmarszczki marionetki i jak się ich pozbyć?

Zmarszczki marionetki, inaczej nazywane bruzdami, to zmarszczki, które powstają pomiędzy podbródkiem a ustami. To linie, które mogą nadawać twarzy smutny wyraz, dlatego czasem mówi się o nich zmarszczki smutku.

Jak powstają zmarszczki marionetki?

Zmarszczki smutku powstają na skutek naturalnych procesów starzenia się skóry. Częściej występują u osób z owalną lub okrągłą twarzą lub u tych, które naprzemiennie tracą i przybierają na wadze. Ich występowanie powiązane jest także z genetyką, dlatego jeśli w naszej najbliższej rodzinie obserwuje się zmarszczki smutku, istnieje spore ryzyko, że u nas także one wystąpią.

Jak rozpoznać zmarszczki marionetki?

Zmarszczki marionetki często mylone są z nierównościami, które występują pomiędzy nosem a ustami. To jednak błąd – bruzdy, o których mówimy, znajdują się niżej i biegną od kącików ust do podbródka. Mogą nadawać twarzy melancholijny czy smutny wyraz, co spowodowane jest wrażeniem opadających kącików ust.

Jak zapobiec powstawaniu zmarszczek?

Na szczęście istnieje dość dużo sposobów, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia niechcianych zmarszczek. Przede wszystkim warto dbać o nawilżenie cery, stosować dobre kosmetyki nawadniające i pić duże ilości wody. To pomaga zatrzymać wodę w głębi skóry i zapobiega jej przesuszaniu, a suchość skóry to jedna z głównych przyczyn zmarszczek.

Oprócz tego warto stosować jogę twarzy. Regularne masaże i ćwiczenia twarzy pomagają utrzymać jej prawidłowy owal, poprawiają napięcie skóry i zwiększają jej elastyczność. Stymulują prawidłowe krążenie krwi, dzięki czemu do skóry trafia więcej substancji odżywczych. Joga twarzy uważana jest za jedną z najskuteczniejszych metod profilaktyki przeciwstarzeniowej. Aby ćwiczenia były skuteczne, należy stosować je regularnie, przynajmniej przez 10 minut dziennie.

Co warto ćwiczyć, by zapobiec powstawaniu zmarszczek marionetki? Polecane są ćwiczenia rozluźniające linię żuchwy:

polegające na wysuwaniu i cofaniu szczęki

robieniu tzw. balonika, polegającego na nabieraniu powietrza ustami i przesuwaniu go pomiędzy policzkami czy włożeniu

włożeniu do ust ołówka, położeniu obu dłoni na policzkach obok uszu i delikatnym uśmiechaniu się oraz napinaniu skóry twarzy

