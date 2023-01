3 sygnały, które świadczą o tym, że twoja skóra jest odwodniona

Skóra odwodniona to nie rodzaj skóry, ale problem, który się na niej pojawia. Może wystąpić w każdym wieku i przy każdym rodzaju cery, nawet tłustej i trądzikowej. Czasem wynika z nieodpowiedniej pielęgnacji, innym razem z odwodnienia organizmu, stresu czy działania niekorzystnych czynników zewnętrznych.

Skóra odwodniona wymaga odpowiedniej pielęgnacji i zmiany nawyków, by powrócić do formy. Zazwyczaj to wystarcza, by odzyskała elastyczność i blask, stała się mocniejsza i zdrowsza.

Jak rozpoznać skórę odwodnioną?

Skóra odwodniona wysyła jasne sygnały świadczące o tym, że potrzebuje większej troski. Jeśli nagle zauważyłaś, że twoja cera się zmieniła, być może pojawiło się przejściowe odwodnienie. Zwróć uwagę przede wszystkim na te sygnały:

Skóra jest napięta i ściągnięta – nieprzyjemne uczucie ściągnięcia może pojawić się po myciu, ale może też towarzyszyć nam przez cały dzień. Czujemy się wtedy, jakby nasza skóra była naciągnięta do granic możliwości, co jest nieprzyjemne i wywołuje dyskomfort Skóra zaczyna się łuszczyć – przy cerze odwodnionej mogą pojawić się okresowe lub miejscowe problemy z łuszczeniem Skóra traci elastyczność i blask – skóra odwodniona jest pozbawiona blasku, nie wygląda dobrze. Mogą szybciej pojawiać się na niej zmarszczki, kurze łapki, a po źle przespanej nocy mogą być widoczne „zagniecenia” na twarzy

Czym skóra odwodniona różni się od skóry suchej?

Skóra sucha to rodzaj skóry, której brakuje nie tylko wody, ale także lipidów. Wymaga ona stosowania bogatych i mocno odżywczych kosmetyków, które odnowią jej płaszcz hydrolipidowy i uzupełnią ubytki. Nie jest to problem przejściowy, ale rodzaj skóry. Odwodnienie cery to problem, który pojawia się na skutek działania określonych czynników i który przemija po zastosowaniu odpowiedniej pielęgnacji lub dbaniu o właściwe nawilżenie organizmu.

Jak pozbyć się nieprzyjemnego uczucia ściągnięcia?

Aby poprawić kondycję skóry odwodnionej, należy sięgnąć po produkty kosmetyczne, zatrzymujące wodę w głębi skóry. W składnikach kremów warto szukać kolagenu, kwasu hialuronowego, chityny, pantenolu, mocznika, aminokwasów. Regularne stosowanie takich kremów może przywrócić skórze gładkość i elastyczność, szybko ją ukoić i sprawić, że nieprzyjemne uczucie ściągnięcia zniknie.

Oprócz tego należy dbać o właściwe nawilżenie organizmu. Wypijanie 2 litrów wody jest podstawą, o którą warto zadbać, jeśli chcemy, by nasza skóra prezentowała się pięknie. Bardzo często odwodnienie skóry pojawia się w momencie, gdy zaczynamy pić mniej wody. Kawa czy herbata działają odwadniająco, jeśli więc masz intensywny czas w pracy i pijesz dużo tego rodzaju napojów, zwróć uwagę na to, czy pijesz także wodę.

