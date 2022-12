Masło do demakijażu pozwala dokładnie oczyścić skórę. Kto może je stosować?

Masło do demakijażu inaczej nazywane jest balsamem do demakijażu. To dość nowy trend, który cieszy się coraz większą popularnością, ponieważ pozwala nie tylko zmyć zanieczyszczenia z twarzy, a jednocześnie nie wysusza skóry. Jeśli przy zmywaniu makijażu twoja cera jest sucha i ściągnięta, balsam do demakijażu jest dla ciebie!

Czym jest masło do demakijażu?

Balsam do demakijażu to produkt, którego stosowanie jest bardzo przyjemne. Wygląda jak krem, ale ma bardziej zwartą konsystencję. Zanim nałożymy go na twarz, wystarczy ogrzać odrobinę produktu w dłoniach, a następnie rozsmarować na skórze. Stosowanie balsamu jest proste, a wielką zaletą jest to, że nie wysusza i nie ściąga skóry. W masłach do demakijażu znajdują się składniki o działaniu pielęgnującym skórę, dlatego po ich zastosowaniu cera jest nie tylko oczyszczona, ale też dobrze nawilżona. Często zawiera witaminę E, olejki, które wzmacniają skórę.

Dla kogo balsam do demakijażu?

Balsam do demakijażu przeznaczony jest do oczyszczania każdego rodzaju skóry. Jest to produkt delikatny, często wzbogacony w olejki i witaminy, które regenerują skórę. Dzięki temu produkt ten rzadko powoduje podrażnienia, nie wysusza i nie odwadnia skóry. Po masło mogą sięgnąć posiadaczki cery suchej, dojrzałej, odwodnionej, naczyniowej, ale też mieszanej czy tłustej. Warto pamiętać, że przy pielęgnacji skóry tłustej nie zaleca się stosować agresywnych kosmetyków, które mogą nasilać produkcję sebum i zaostrzać zmiany trądzikowe.

Jak stosować masło do demakijażu?

Masło do demakijażu wystarczy nanieść na dłonie, a następnie rozetrzeć, by miało lepszą konsystencję. Produkt nanosimy na twarz i dokładnie wmasowujemy w skórę. Pod wpływem ciepła masło staje się lekkie i przyjemnie rozprowadza się na skórze, dlatego stosowanie go nie niesie żadnych trudności. Gdy już oczyścimy cerę, zmywamy resztki balsamu z twarzy letnią wodą lub hydrolatem. Skóra jest oczyszczona, a my możemy przejść do dalszych etapów pielęgnacji.

