Licówki – co musisz o nich wiedzieć?

Licówki dentystyczne (czasami nazywane licówkami porcelanowymi) to cienkie nakładki, wykonane na zamówienie z materiałów w kolorze zęba, które są przeznaczone do pokrycia przedniej powierzchni zębów w celu poprawy wyglądu. Są przyklejane do przedniej części zębów, zmieniając ich kolor, kształt, rozmiar lub długość. Przed nałożeniem licówek zęby zostają spiłowane na końcach. Licówki dentystyczne mogą być wykonane z porcelany, lub z kompozytów żywicznych. Licówki porcelanowe są bardziej odporne na plamy niż licówki żywiczne i lepiej naśladują właściwości odbijania światła przez naturalne zęby.

Jakie rodzaje problemów rozwiązują licówki dentystyczne?

Licówki są rutynowo stosowane w sytuacjach takich jak:

Przebarwione zęby

Starte zęby

Zęby wyszczerbione lub złamane

Zęby, które są nierówne, lub o nieregularnym kształcie

Zęby z przerwami (aby zamknąć przestrzeń między tymi zębami)

Wady i zalety licówek

Licówki mają następujące zalety:

Zapewniają naturalny wygląd zębów.

Tkanka dziąsła dobrze znosi porcelanę.

Licówki porcelanowe są odporne na plamy.

Kolor licówki porcelanowej można dobrać tak, aby ciemne zęby były bielsze.

Licówki na ogół nie wymagają rozległego kształtowania przed zabiegiem, jak w przypadku koron, ale oferują mocniejszą, bardziej estetyczną alternatywę.

Wady licówek dentystycznych:

Proces ten jest nieodwracalny.

Licówki zwykle nie nadają się do naprawy, jeśli się wykruszą lub pękną.

Twój ząb może stać się bardziej wrażliwy na gorące i zimne potrawy i napoje.

Licówki mogą nie pasować dokładnie do koloru twoich pozostałych zębów. Również koloru okleiny po założeniu nie można zmienić. Jeśli planujesz wybielić zęby, musisz to zrobić przed zakupem licówek.

Chociaż jest to mało prawdopodobne, licówki mogą się oderwać i spaść.

Zęby z licówkami mogą nadal podlegać próchnicy, co może wymagać pełnego pokrycia zęba koroną.

Licówki nie są dobrym wyborem dla osób z niezdrowymi zębami (na przykład z próchnicą lub aktywną chorobą dziąseł), o słabym zdrowiu jamy ustnej (w wyniku próchnicy, złamań, dużych wypełnień zębowych) lub dla tych, którzy mają niewystarczającą ilość szkliwa powierzchni zębów.

Osoby, które zaciskają i zgrzytają zębami, powinny rozważyć założenie licówek porcelanowych, ponieważ czynności te mogą powodować pękanie lub odpryskiwanie ich.

