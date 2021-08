Bonding zębów – prosta i dość tania metoda na uzyskanie hollywoodzkiego uśmiechu

Bonding zębów to zabieg, który może w czasie jednego dnia sprawić, że będziemy mieli uśmiech jak gwiazda. To najnowszy trend z dziedziny stomatologii estetycznej, który pozwala przywrócić pacjentom pewność siebie. Na czym dokładnie polega i jakie przynosi efekty?

Czym jest bonding zębów?

Bonding zębów to zabieg, który polega na uzupełnieniu ubytków i rekonstrukcji zębów za pomocą żywic kompozytowych. Pozwala to w szybki sposób odmienić wygląd zębów i cieszyć się hollywoodzkim uśmiechem.

Czym jest żywica?

Żywice kompozytowe to elastyczne i miękkie tworzywo, które bardzo łatwo ulega przekształceniom. Dzięki temu można dobrze je wymodelować, by przylegało do powierzchni zęba. W ten sposób żywica kompozytowa może zastąpić licówki i stanowić alternatywę dla koron porcelanowych, które są o wiele bardziej pracochłonne.

Na czym polega zabieg?

Po oczyszczeniu zęba, zeszlifowaniu go i przygotowaniu do zabiegu stomatolog przygotowuje żywicę kompozytową tak, by kolorystycznie była jak najbardziej dopasowana do naturalnego koloru zębów pacjenta. Następnie modeluje ją, by szczelnie przylegała do powierzchni zęba. Na końcu dzięki adhezji łączy cienką warstwę kompozytu z zębem i utwardza ją lampą.

W czasie zabiegu nie powstają żadne szczeliny, w które mogłoby wchodzić jedzenie czy resztki pokarmowe, nie powstaje więc ryzyko próchnicy ani zapalenia dziąseł. Znikają przebarwienia z zębów, a ich powierzchnia się wyrównuje.

Sam bonding nie powoduje bólu, nie wymaga więc stosowania znieczulenia. Zabieg jest przyjemny i trwa około godziny w zależności od tego, jaka jest powierzchnia zęba do odbudowania.

Kto może skorzystać z zabiegu?

Bonding zębów polecany jest osobom, które:

chcą odmienić swój uśmiech w prosty i nieinwazyjny sposób

chcą ukryć ukruszony czy złamany ząb

chcą ukryć szparę między zębami

chcą odbudować ząb

chcą cieszyć się hollywoodzkim uśmiechem

Zalety zabiegu

Bonding ma wiele zalet. Przede wszystkim jest to:

szybka możliwość odmiany uśmiechu

bezbolesna metoda uzupełnienia ubytków

prosty i skuteczny sposób na pozbycie się przebarwień, ukruszeń czy zaniedbań estetycznych

alternatywa dla bardzo drogich licówek czy koron

stosunkowo prosta metoda na cieszenie się hollywoodzkim uśmiechem i prostymi, białymi zębami

Wady zabiegu

Bonding ma też kilka wad. Przede wszystkim efekty zabiegu nie utrzymują się przez lata. Dobrze wykonana korona porcelanowa najczęściej służy pacjentowi prze całe życie. Tymczasem tworzywo z żywicy kompozytowej z czasem może zacząć się kruszyć lub łamać.

Do innych wad należą:

konieczność polerowania zębów u stomatologa w celu przedłużenia trwałości efektów zabiegu

konieczność zwracania uwagi na dietę. Należy wyeliminować produkty, który mogą przebarwiać zęby (np. buraki, czerwone wino czy kawa)

należy także uważać na używki, zrezygnować z alkoholu oraz palenia papierosów

Jakie są przeciwskazania do zabiegu?

Zabieg bondingu zalecany jest osobom, które mają zdrowe zęby i wyleczone wszystkie ubytki. Nie można stosować go na zęby, w których rozwija się próchnica czy choroby przyzębia. Nie należy stosować zabiegu także w czasie leczenia ortodontycznego ani stanów zapalnych dziąseł.

Ile to kosztuje?

Cena bondingu uzależniona jest od renomy kliniki oraz od doświadczenia stomatologa, u którego wykonujemy zabieg. Najczęściej jednak założenie jednego bondu jest porównywalne cenowo do założenia wypełnienia. W zależności od regionu kraju cena ta może oscylować w granicy 80 do nawet 250 złotych.

Pacjenci mogą założyć również bondy na wszystkie zęby. Wtedy cena rośnie proporcjonalnie do liczby zębów. Jest ona jednak i tak dużo niższa niż założenie licówek.

