Czy warto poddać się zabiegom wstrzykiwania botoksu, by mieć piękną twarz? Oto, co musisz wiedzieć

Czym dokładnie jest botoks?

Botoks to preparat do iniekcji podskórnej, który pobudza neurotoksyczne białko zwane „bakterią clostridium botulinum”. Botoks stał się tak synonimem zabiegu wygładzania drobnych zmarszczek. Jest używany jako skrót wśród wielu entuzjastów piękna, ale są też inne neurotoksyny, które pozwalają osiągnąć takie same rezultaty.

Chociaż botoks jest coraz częściej stosowany w medycynie (ból szczęki, migreny, zatrzymanie pocenia się pod pachami), w zastosowaniach kosmetycznych, botoks jest wstrzykiwany w celu spłycenia zmarszczek. – Botoks działa poprzez zapobieganie dynamicznym zmarszczkom poprzez tymczasowe osłabienie leżących pod nimi mięśni – mówi dr Dendy Engelman, chirurg-dermatolog z Nowego Jorku. Zmarszczki dynamiczne to te spowodowane ruchem leżącego pod nimi mięśnia, które z czasem zmieniają się w statyczną linię nawet w spoczynku. – W przypadku leczenia botoksem skurcz mięśni jest osłabiony, a zmarszczka dynamiczna, która się nad nimi znajduje, zostaje zmniejszona. A dzięki wczesnemu i skutecznemu leczeniu botoks może nie tylko zredukować dynamiczne linie podczas ruchu, ale także zmiękczyć lub wyeliminować statyczne linie – mówi.

Botoks jest powszechnie stosowany na zmarszczki brwiowe (obszar między brwiami), boki oczu (kurze łapki) i zmarszczki na czole, ale według dra Engelmana można go stosować w okolicach szczęki, szyi i innych miejsc.

Czego możesz się spodziewać, gdy poddasz się zabiegowi wstrzykiwania botoksu? Za chwilę poznasz odpowiedzi na niektóre z ważnych i najczęściej zadawanych pytań dotyczących botoksu. Zostań z nami!

Botoks – czy jest bezpieczny?

Jak najbardziej. – Botoks jest bezpieczny i faktycznie stosowany w łagodzeniu niektórych problemów zdrowotnych, takich jak nadmierna potliwość i migreny – mówi dr Engelman. Zabiegu wstrzykiwania botoksu nie należy wykonywać u kobiet w ciąży lub karmiących piersią. Aby naprawdę mieć pewność, że efekty leczenia będą satysfakcjonujące, należy udać się do doświadczonego specjalisty. Zastrzyki z botoksu to procedura medyczna i naprawdę powinna być traktowana jako taka, więc upewnij się, że dokładnie sprawdziłeś swojego lekarza, zanim udasz się do niego.

Botoks – zagrożenia

Najczęstszym ryzykiem związanym z zastrzykami z botoksu są siniaki lub obrzęki, ale Lesley Rabach, chirurg plastyczny twarzy zauważa, że nie zdarzają się one często. – Ryzyko zakażenia u zdrowego człowieka jest prawie zerowe – mówi. Może się zdarzyć, że po wstrzyknięciu botoksu wystąpi asymetria. – Jest to małe ryzyko, chociaż nie jest rzadkością, ponieważ zazwyczaj jedna strona twarzy jest silniejsza niż druga – mówi. Często twój dermatolog może zaprosić cię na wizytę kontrolną, aby w razie potrzeby wyrównać asymetrię.

Większość z tych zagrożeń można złagodzić, jeśli znajdziesz odpowiedniego specjalistę. – Ważne jest, aby udać się na leczenie do dobrego dermatologa – mówi dr Engelman, podkreślając, że kluczowe jest, aby nie szukać metod leczenia wyłącznie z uwzględnieniem kosztów, a nie tego, czy lekarzowi można zaufać.

Botoks – czy boli?

Jeśli igły cię stresują, wiedz, że zastrzyki z botoksu wykonuje się za pomocą malutkiej igiełki, mniej więcej tego samego typu, co do zastrzyków z insuliny. – Pomyśl o igłach używanych do pobierania krwi. Są one masywne w porównaniu z igłami używanymi do wstrzykiwania botoksu – mówi dr Rabach. – Są bardzo drobne. Są przeznaczone do celów kosmetycznych, co wskazuje na to, że powinny być wygodne i przyjemne.

Często zdarza się również, że przed i po zabiegu otrzymuje się okłady z lodu, które pomagają nieco znieczulić obszar, co ponownie sprawi, że doświadczenie będzie całkiem znośne.

Botoks – kiedy będą widoczne efekty?

Pierwszą rzeczą, którą zauważysz natychmiast po wstrzyknięciu botoksu, są małe guzy i kropki krwi, które wyglądają jak ukąszenia komarów. Te znikają w ciągu 20 minut do pół godziny. Ale nie zauważysz efektów wygładzenia skóry od trzech do pięciu dni (a być może nawet do dwóch tygodni).

Botoks wygładza skórę, ale nie zmieni zasadniczo anatomii twarzy i nie sprawi, że będziesz wyglądać jak żywy filtr na portalu społecznościowym (zwłaszcza jeśli idziesz do odpowiedzialnego lekarza, który podaje ci małą dawkę). – Twoja skóra będzie wyglądać na gładszą, ale będziesz wyglądać tak samo, tylko bardziej świeżo – mówi dr Rabach.

Botoks – jak długo się utrzymuje?

Nie jest to trwały zabieg. Z biegiem czasu botoks jest metabolizowany przez organizm, a jeden zabieg trwa średnio tylko od trzech do pięciu miesięcy. Istnieje wiele czynników, które mogą powodować różnice. – To zależy od osoby, liczby wstrzykniętych jednostek, metabolizmu danej osoby i częstotliwości intensywnych ćwiczeń – mówi dr Rabach.

Botoks – co robić po zabiegu?

Po botoksie nie ma okresu przestojów i rekonwalescencji. Dermatolodzy zalecają unikanie nadmiernego pocenia się i ćwiczeń przez co najmniej 24 godziny po zabiegu (pobudzenie krążenia może rozprzestrzenić toksynę na niechciane obszary ciała), ale możesz kontynuować regularną pielęgnację skóry. Kluczowe jest również unikanie dotykania twarzy w miejscu iniekcji, aby botoks mógł się prawidłowo ułożyć. Należy także unikać zbyt dużej ekspozycji na słońce, ponieważ może to sprzyjać siniakom. Poza tym nie musisz nic robić.

