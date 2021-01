Chcesz mieć piękną skórę? Dowiedz się, czy mikrodermabrazja to zabieg dla ciebie

Mikrodermabrazja jest jednym z najbardziej podstawowych i powszechnych zabiegów w salonach odnowy. Jest to nieinwazyjny zabieg złuszczający, który jest korzystny dla szerokiej gamy typów skóry. Pomaga wygładzić skórę, przez co wygląda ona na jaśniejszą. Zabieg pozwala zminimalizować zatykanie porów i przebarwienia.

Chociaż mikrodermabrazja jest łagodniejsza niż inne profesjonalne zabiegi, takie jak peelingi chemiczne lub laseroterapia, dobrze jest wiedzieć dokładnie, z czym możemy mieć do czynienia, przed umówieniem się na pierwszą wizytę u specjalisty. Dermatolog Melanie Palm podzieliła się kilkoma ważnymi informacjami na temat mikrodermabrazji.

Co to jest mikrodermabrazja?

W zabiegu mikrodermabrazji całą pracę wykonuje urządzenie przypominające różdżkę, którego zadaniem jest usunięcie górnej warstwy skóry, zwanej również warstwą rogową naskórka. Ponadto zabieg pozwala usunąć wszelkie ślady brudu i martwych komórek skóry. Zasadniczo przypomina to bardzo silne mycie twarzy.

– Mikrodermabrazja wygładza skórę poprzez mechaniczne usuwanie złuszczających się komórek skóry – mówi dr Palm. – Najlepiej sprawdza się w przypadku tych osób, które oczekują powtarzalnej procedury, zapewniającej łagodne rezultaty w czasie.

Innymi słowy, prawdopodobnie nie zauważysz drastycznej zmiany po pierwszym zabiegu, poza wygładzeniem i zmiękczeniem skóry.

– Osoby z silnymi uszkodzeniami słonecznymi i zmianami skórnymi, które spodziewają się, że mikrodermabrazja radykalnie poprawi stan skóry, będą rozczarowane – mówi dr Palm.

Chociaż mikrodermabrazja jest zwykle wykonywana w obrębie twarzy, dr Palm mówi, że zabiegowi można poddawać również inne części ciała. To także dobra opcja dla tych, którzy nie tolerują bardziej intensywnych metod złuszczania.

Mikrodermabrazja to nie dermabrazja

– Wrażliwe typy skóry mogą tolerować leczenie specjalnymi, delikatnymi głowicami zabiegowymi i mniej intensywnymi ustawieniami – mówi. Należy również zauważyć, że mikrodermabrazja to nie to samo, co dermabrazja, czyli inwazyjne leczenie blizn, drobnych zmarszczek i uszkodzeń słonecznych wykonywane przez dermatologa.

– Dermabrazja tworzy kontrolowaną, otwartą ranę, która wymaga częstych wizyt kontrolnych i pielęgnacji rany, a także znacznie zmienia stan zdrowia skóry – mówi dr Palm.

Jak działa mikrodermabrazja?

Urządzenia do mikrodermabrazji znacząco się zmieniły od lat 90.

– Pierwsze urządzenia, zatwierdzone w 1996 roku, wykorzystywały diamentową końcówkę do usuwania martwego naskórka – mówi dr Palm. I faktycznie „diamentowa końcówka” części roboczej urządzenia jest pokryta drobnymi diamentami. Chociaż te urządzenia nadal istnieją, większość salonów spa korzysta obecnie z bardziej zaawansowanej technologii.

– Obecnie najpopularniejsze systemy przeznaczone do mikrodermabrazji wykorzystują do złuszczania skóry delikatny spray z wodorowęglanu sodu, kryształki tlenku glinu lub wodę. Niektóre nowsze urządzenia łączą dwie spośród tych trzech metod leczenia skóry – mówi dr Palm.

Kolejną zaletą nowoczesnych urządzeń do mikrodermabrazji jest to, że mogą wprowadzać składniki aktywne w skórę podczas złuszczania.

– Może to być kwas salicylowy do leczenia trądziku, witamina C do rozjaśniania skóry lub kwas hialuronowy do nawilżania suchej skóry – mówi dr Palm. Odnawiają powierzchnię skóry, odblokowują pory poprzez odsysanie i dostarczają dawkę indywidualnie dobranego serum w ciągu 30 minut.

Jakie są korzyści z mikrodermabrazji?

Mikrodermabrazja jest korzystna dla osób o każdym odcieniu i typie skóry, od normalnej po mieszaną i ze skłonnością do trądziku. Zabieg jest najskuteczniejszy w przypadku łagodnego trądziku i zaskórników. Prawdopodobnie nie pomoże jednak w przypadku trądziku torbielowatego i może pogorszyć stan zapalny. Z czasem może również pomóc zlikwidować drobne uszkodzenia słoneczne.

Jeśli regularnie poddajesz się mikrodermabrazji, możesz spodziewać się zarówno krótkotrwałych, jak i długoterminowych efektów zabiegu.

– Mikrodermabrazja natychmiastowo poprawia strukturę skóry, wygładzając jej górną warstwę – mówi dr Palm. Dodaje, że zabieg ma również pozytywny wpływ na krążenie, dzięki czemu skóra może być rozjaśniona przez kilka godzin, a nawet kilka dni po zabiegu.

– Regularne zabiegi mikrodermabrazji mogą z czasem spowodować nawet minimalny wzrost poziomu kolagenu – mówi dr Palm. Takie zwiększenie objętości kolagenu w skórze może pomóc zminimalizować pojawianie się drobnych linii, zmarszczek i innych oznak starzenia.

Niektóre osoby dobrze reagują nawet na cotygodniową mikrodermabrazję, ale osoby o bardziej wrażliwej skórze lepiej zareagują na zabiegi z częstotliwością comiesięczną lub dwumiesięczną. Specjalista-dermatolog może pomóc określić, jaka częstotliwość będzie dla ciebie odpowiednia.

Komu mikrodermabrazja nie przyniesie korzyści?

Chociaż mikrodermabrazja jest ogólnie bezpieczna dla większości z nas, są wyjątki.

– Osoby z trądzikiem różowatym, rozszerzonymi lub popękanymi naczyniami krwionośnymi lub osoby ze skłonnością do podrażnień skóry lub pokrzywki raczej nie zareagują dobrze na ten zabieg – mówi dr Palm. – Technologia próżniowa, a także ścierny charakter mikrodermabrazji mogą zaostrzyć zaczerwienienie twarzy lub trądzik różowaty.

Specjalistka dodaje, że osoby z cienką i delikatną skórą i te, które mają tendencję do powstawania blizn, powinny przed poddaniem się mikrodermabrazji wykonać badanie całej twarzy, gdyż zabieg może w niektórych przypadkach powodować problemy skórne lub przebarwienia. A jeśli twoja skóra jest ogólnie zaogniona lub jest pod wpływem infekcji – powiedzmy, doznałeś oparzenia słonecznego lub opryszczki – najlepiej poczekać, aż problem się zagoi, zanim poddasz się zabiegowi.

Ważne jest również, aby przed zaplanowaniem zabiegu zdać sobie sprawę z ograniczeń związanych z mikrodermabrazją.

– Mikrodermabrazja nie leczy głębokich zmarszczek, ciemnobrązowych plam, pękniętych naczyń krwionośnych, zaczerwienień skóry lub przedrakowych plam skórnych – mówi dr Palm. – W przypadku takich schorzeń prawdopodobnie konieczne będzie bardziej inwazyjne, specjalistyczne leczenie.

Reasumując, mikrodermabrazja jest wspaniałą i skuteczną metodą złuszczania, która nadaje skórze gładkości i świeżości. Jeśli zatem domowe peelingi nie sprawiają, że twoja skóra jest wystarczająco gładka i miękka, mikrodermabrazja z dużo większą pewnością ci pomoże.

