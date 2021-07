Jak wybielić zęby bez wydawania fortuny? Użyj tych naturalnych produktów

To, jakiego koloru są nasze zęby, wynika nie tylko z genetycznych predyspozycji. Nasze codzienne nawyki i wybory żywieniowe mają ogromny wpływ na kolor zębów. Unikanie substancji, które plamią zęby, może zatrzymać dalszy proces ich odbarwiania. Istnieje także kilka sposobów, które mogą poprawić koloryt zębów.

Te produkty pomogą w wybielaniu zębów

Marzysz o idealnie białych zębach? Zwróć uwagę na naturalne metody usuwania osadu z płytki nazębnej i redukcji przebarwień. Co do nich należy?

Węgiel aktywny



Jednym z najpopularniejszych produktów do wybielania zębów jest węgiel aktynwy (aktywowany). To substancja organiczna, która charakteryzuje się zdolnościami adsorpcyjnymi, czyli wiązania się cząsteczek. Ze względu na swój wysoce chłonny charakter może pomóc w usuwaniu przebarwień z zębów. Oprócz tego pomaga również pozbyć się toksyn i bakterii z ust. Najpopularniejszym produktem z węglem aktywowanym jest pasta do zębów. Ma ona charakterystyczny czarny kolor.



Olej kokosowy



Kolejnym produktem, który może pomóc w wybieleniu zębów, jest olej kokosowy. Według serwisu medycznego Healthline czyszczenie ust olejem przez 10-30 minut umożliwia pozbycie się bakterii i usunięcie płytki nazębnej z zębów. Potwierdzają to badania opublikowane w Nigerian Medical Journal. Jest jedno zastrzeżenie: olej powinien być organiczny.



Ocet jabłkowy



Używanie octu jabłkowego może pomóc w uzyskaniu perłowo białych zębów. Dzięki kwasowemu charakterowi ocet ten usuwa osad z płytki nazębnej, czyniąc je bielszymi. Jednak ocet jabłkowy nie powinien być używany zbyt często ze względu na ścierną naturę kwasów, które mogą uszkadzać szkliwo zębów i powodować ubytki.



Soda oczyszczona



Mało kto wie, że wybielić zęby może również… soda oczyszczona. Jednak metoda ta wymaga przygotowania specjalnej mikstury z nadtlenkiem wodoru. Badania pokazały, że mieszanka będzie skuteczna w usuwaniu przebarwień, jednak nie powinna być stosowana zbyt często – może bowiem uszkodzić szkliwo zębów.

Dlaczego zęby żółkną?

Zęby mogą żółknąć z różnych przyczyn. Przede wszystkim na ich barwę wpływa częste picie kawy, czarnej herbaty i czerwonego wina, palenie papierosów oraz spożywanie owoców np. czarnych jagód. Zmianę zabarwienia szkliwa mogą również powodować niektóre leki np. antybiotyki i preparaty żelaza. Barwa zębów zmienia się także z wiekiem i jest jedną z oznak starzenia się organizmu.

Powierzchniowe osady nazębne oraz przebarwienia są stosunkowo łatwe do usunięcia, ale warto też zrobić to u specjalisty. Niezbędne przed wybielaniem zębów jest wyleczenie wszelkich ubytków oraz problemów z dziąsłami.

