Wolumetria twarzy – na czym polega modelowanie twarzy bez skalpela?

Wolumetria twarzy to zabieg, który cieszy się coraz większą popularnością. Pozwala wymodelować kontur twarzy, przywrócić jej właściwy owal i w ten sposób zdecydowanie odmłodzić. Co więcej, jest to zabieg, który wykonuje się bez użycia skalpela. Na czym dokładnie polega?

Czym jest wolumetria twarzy?

Wolumetria twarzy to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który wykonuje się zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. Pozwala znacząco poprawić kształt twarzy, przywrócić jej właściwy kontur, przez co twarz staje się młodsza. Zabieg powinno się wykonać w klinice medycyny estetycznej lub w bardzo dobrym salonie kosmetycznym.

Kto może skorzystać z zabiegu?

Zabieg wolumetrii twarzy polecany jest osobom po 50. roku życia, kiedy skóra traci miękkość i elastyczność, staje się sucha i wiotka. Poleca sęe go zarówno kobietom, jak i mężczyznom, którzy chcą:

poprawić kontur twarzy

poprawić owal twarzy

pozbyć się zwiotczałej skóry

unieść opadające policzki

odmłodzić twarz

nawilżyć ją i wypełnić zmarszczki

Efekty zabiegu

Po zabiegu skóra staje się wyraźnie bardziej napięta i młodsza. Zmarszczki ulegają wypełnieniu i wygładzeniu, policzki się unoszą, a kontur twarzy poprawia się. Zyskuje ona wyraźny owal, przez co staje się wyraźnie młodsza. Z tego względu wolumetria twarzy nazywana jest miękkim liftingiem.

Efekty są bardzo zadowalające, a dodatkowo zabieg nie wymaga rekonwalescencji. W porównaniu do innych metod z zakresu medycyny estetycznej jest wyraźnie łagodniejszy, ponieważ nie wymaga użycia skalpela. Ostrzykiwanie nie czyni wyraźnych szkód, wspiera za to naturalną mikroregenerację skóry. Dodatkowo kwas hialuronowy nawilża ją, wypełnia ubytki i spłyca bruzdy, działa przeciwzmarszczkowo i odbudowująco.

Na czym polega zabieg?

Zabieg wolumetrii twarzy polega na wstrzyknięciu w głębokie partie skóry kwasu hialuronowego albo tkanki tłuszczowej. Najczęściej wykonuje się ten pierwszy zabieg, ponieważ niesie on dodatkowe korzyści. Pomaga uzupełnić ubytki w barierze hydrolipidowej naskórka i związać wodę w głębokich partiach skóry. Dzięki temu skóra dojrzała, która w sposób naturalny jest skórą mocniej przesuszoną, staje się nawilżona i miękka. Zmarszczki spłycają się, a cera robi się jednolita i wyraźnie młodsza.

Przebieg zabiegu

Wolumetria twarzy wykonywana jest w klinice medycyny estetycznej. Przed zabiegiem warto skorzystać z konsultacji u dobrego kosmetologa, który doradzi, czy zabieg ten sprawdzi się w przypadku naszej skóry. Jeśli tak jest, to można od razu skorzystać z usługi.

Zabieg polega na wstrzykiwaniu kwasu hialuronowego w głębokie partie skóry. Nie jest to bolesne, ponieważ zawiera lidokainę, która łagodzi ból. Zabieg jest krótki i trwa do 30 minut.

Po zabiegu przez 2 dni skóra może być lekko zaczerwieniona, ale te objawy szybko powinny zniknąć. Dobrze jest dać jej odpocząć i nie nakładać na nią makijażu, nie jest to jednak zalecenie odgórne.

Ile kosztuje zabieg?

Nie jest to niestety najtańszy zabieg. Kosztuje on sporo, a cena uzależniona jest od renomy kliniki oraz od ilości użytego kwasu hialuronowego. Zabieg, w którym wykorzystuje się 1 ml preparatu kosztuje ponad 2 tysiące złotych. Im więcej kwasu hialuronowego zużyje kosmetolog, tym cena będzie wyższa. Może osiągnąć nawet 5 tysięcy złotych.

Kto nie może skorzystać z zabiegu?

Wolumetria twarzy nie jest polecana osobom, które cierpią na stany zapalne skóry, zmagają się z łojotokiem, łojotokowym zapaleniem skóry, trądzikiem, łuszczycą. Nie powinny wykonywać go także kobiety w ciąży oraz mamy karmiące piersią.

