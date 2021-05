Łojotokowe zapalenie skóry: charakterystyka, pielęgnacja

Łojotokowe zapalenie skóry to choroba, której niestety nie da się w pełni wyleczyć. Można jedynie łagodzić jej objawy i stosować preparaty do pielęgnacji, które będą próbowały utrzymać trudną skórę w ryzach.

Czym jest łojotokowe zapalenie skóry?

Łojotokowe zapalenie skóry (ŁZS) to choroba przewlekła, która objawia się łuszczącymi, czerwonymi plamami występującymi na twarzy, skórze głowy, okolicach uszu i klatce piersiowej. Pojawiają się tam, gdzie gruczoły łojowe pracują najbardziej intensywnie.

ŁZS może doprowadzić do powstania na ciele swędzących, łuszczących się plackowatych plam, ale nie należy mylić go z łuszczycą. Nie wiadomo, co wywołuje chorobę, dlatego przyjmuje się, że może ona dotknąć każdego.

Objawy ŁZS

Stan zapalny objawia się:

występowaniem czerwonych, łuszczących plam na ciele

zmiany chorobowe swędzą i mogą się łuszczyć

na skórze mogą tworzyć się również żółte strupy, które przypominają skorupę

skóra wygląda nieestetycznie

Przyczyny choroby

Nieznane są dokładne przyczyny choroby. Zmiany zapalne mogą pojawić się u każdego pod wpływem różnych czynników. Często dotyczą młodzieży w wieku dojrzewania, a do ich pojawienia się przyczyniają się nadmierna praca gruczołów łojowych oraz zbyt duża produkcja sebum.

Przyjmuje się, że wystąpienie ŁZS może być związane z występowaniem na skórze grzybów drożdżaków Malassezia oraz z:

niewłaściwą pielęgnacją skóry

nadmierną produkcją sebum

zbyt długą ekspozycją skóry na słońce

stresem

złym trybem życia

noszeniem ubrań i nakryć głowy wykonanych ze sztucznych, nieoddychających materiałów

nieodpowiednią dietą, zawierającą zbyt wiele przetworzonych produktów

zaburzoną gospodarką hormonalną

chorobami neurologicznymi (padaczką, chorobą Parkinsona, depresją)

cukrzycą



zapaleniem trzustki

zapaleniem wątroby typu C

HIV

Choroba może się zaostrzać również latem, gdy temperatury są wysokie, a powietrze mocno wilgotne.

Leczenie zapalenia skóry

ŁZS jest wskazaniem do wizyty u dermatologa. Niestety, na chorobę nie ma skutecznego lekarstwa, są jedynie maści sterydowe, które łagodzą zaostrzone zmiany. Łojotokowe zapalenie skóry ma charakter nawracający, dlatego pacjent musi nastawić się na to, że choroba zmieni jego nawyki pielęgnacyjne.

Sterydy można stosować tylko przez kilka dni, później wskazane jest odstawienie leków i wprowadzenie kosmetyków, które pielęgnują skórę i zapobiegają nawrotom choroby. W ich składzie znajduje się m.in. siarka, działająca przeciwzapalnie czy selen.

W przypadku zmian występujących na skórze głowy, zalecane jest korzystanie z szamponów, które zawierają składniki działające przeciwgrzybiczo. Po zakończeniu kuracji powinno się je stosować raz w tygodniu dla podtrzymania efektów terapii.

Jeśli choroba jest zaawansowana, konieczne może okazać się korzystanie z naświetlań specjalnymi lampami, które zadziałają bakteriobójczo.

ŁZS a ciemieniucha

Odmianą łojotokowego zapalenia skóry jest również ciemieniucha, która pojawia się na skórze głowy niemowląt. Żółte łuski, choć wyglądają nieestetycznie, nie swędzą ani nie szczypią maluszka.

Stosunkowo łatwo też się ich pozbyć – wystarczy nasmarować mocno skórę głowy masłem lub oliwką, zostawić na noc, a rano umyć dziecku głowę i mocno wyczesać włoski. Kilka takich zabiegów pozwala zlikwidować problem ciemieniuchy.

Łojotokowe zapalenie skóry a łupież

Nielubiany przez nikogo łupież, który częściej zdarza się u mężczyzn niż kobiet, również jest odmianą ŁZS. Według współczesnych badań, białe płatki na włosach mogą wywoływać drożdżaki, dlatego mocno nasilony łupież, który nie znika po zastosowaniu szamponów przeciwłupieżowych, powinien być wskazaniem do wizyty u dermatologa, który przepisze odpowiednie produkty do mycia skóry głowy.

