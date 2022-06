Zabiegi na lato

LATO w naszej szerokości geograficznej na pewno nie jest porą, kiedy powinniśmy się poddawać intensywnym zabiegom złuszczającym, laserowym czy wykonywać głęboko złuszczające pilingi. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie rezygnować z medycyny estetycznej: możemy robić zabiegi botoksem, kwasem hialuronowym, a także mezoterapię. Oczywiście kilka dni po zabiegu, kiedy jeszcze widać ślady po ukłuciach, ograniczmy lub całkowicie eliminujmy ekspozycję na słońce. Jeśli są siniaki, to do momentu całkowitego zejścia zasinienia nie możemy się opalać, ponieważ może dojść do przebarwień. Można również wykonywać zabiegi, które działają od środka: fale radiowe np. Venus, HIFU, czyli zogniskowane ultradźwięki, endermologię twarzy. Są silnie ujędrniające, budują kolagen, ale nieinwazyjne, jeśli chodzi o zewnętrzną warstwę skóry.

Z zabiegów pielęgnacyjnych polecam słabe pilingi, np. ferulowy, argipeel czy migdałowy, dostosowane do warunków słonecznych, ale – uwaga! – trzeba bardzo dbać o używanie filtrów słonecznych, zawłaszcza w przypadku skór trądzikowych, które również musimy pielęgnować w okresie lata.

Inne zabiegi, które polecam w porze letniej, to:

Krioterapia



Zabieg wykonywany przy użyciu aparatu Cryolift3 to wyjątkowa metoda łącząca działanie wysokiej jakości preparatów odmładzających z biostymululacją przez stabilizowane zimno i światło LED. Produkty, które wprowadzamy do skóry, to unikatowa bomba 55 składników odżywczych, antyoksydantów, wyciągów komórkowych otrzymywanych z kawioru łososia. Stymulują fibroblast do produkcji kolagenu i elastyny, przyspieszają metabolizm komórkowy, odżywiają oraz regenerują, dając efekt odświeżenia, ujędrnienia, nawilżania i liftingu.

Niska temperatura pobudza mikrokrążenie poprawiające transport składników aktywnych i zwiększające dotlenienie komórek skóry. Światło LED w zależności od zastosowanego koloru ma właściwości przeciwzapalne, łagodzi podrażnienia, dotlenia komórki, przyspiesza regenerację, rozjaśnia, normalizuje zaburzoną melanogenezę, a także ma działanie przeciwbakteryjne.

Rezultat zabiegu? Skóra zyskuje promienny, młodszy, wygląd, staje się jędrna i gładka, bez wykwitów chorobowych, a objawy starzenia, czyli zmarszczki, przebarwienia i nierówności, ulegają redukcji bez bólu, dyskomfortu, jak też konieczności izolacji – niezależnie od pory roku i typu skóry

Geneo

To błyskawiczny zabieg pielęgnacyjny zainspirowany naturą i wykorzystujący biologiczne mechanizmy organizmu. Daje efekt odmłodzenia, dotlenienia i rozjaśnienia skóry.

W zabiegu jest wykorzystana technologia MicroBubble, która powoduje naturalne, głębokie dotlenienie skóry, złuszczanie zrogowaciałej warstwy naskórka oraz wchłanianie składników rewitalizujących skórę.

W zależności od pożądanych efektów i potrzeb skóry Geneo proponuje: Neo Revive – zabieg odmłodzenia skóry oraz Neobright – zabieg rozjaśniający i odżywiający skórę

Latem polecamy też zabiegi mikronakłuwania, które dzięki temu, że bardzo powierzchownie nakłuwają skórę, nie są inwazyjne.

Do tego celu stosujemy np.:

Dermapen 4

Zabieg wykonywany urządzeniem Dermapen 4 firmy Equipmed to nieinwazyjny sposób stymulacji skóry do procesów samoregeneracji. Wzmaga produkcję kolagenu i elastyny, dzięki czemu formują się nowe tkanki – pogrubiające i zagęszczające skórę, która wizualnie staje się również napięta, nawilżona i bardziej elastyczna. Proces naprawy skóry trwa kilka miesięcy, a jego efekty są widoczne i długotrwałe. Dermapen 4 poprawia stan naszej skóry w sposób naturalny, niemal fizjologiczny i zatrzymuje procesy starzenia.

Nanopore

Zabieg z wykorzystaniem Nanopore (firmy Sesderma) jest przeznaczony przede wszystkim dla osób, które obserwują u siebie pierwsze objawy starzenia, takie jak: zmarszczki, brak jędrności i witalności skóry czy przebarwienia. Polecamy go również w przypadkach blizn i rozstępów, a także łysienia. Nanopore działa na zasadzie stymulacji mikroigłowej, przeprowadzanej za pomocą urządzenia Nanopore. To urządzenie oferuje specyficzny sposób poruszania się innowacyjnych igieł, na regulowanej głębokości (od 0,15 mm do 2,5 mm). Zabieg jest praktycznie bezbolesny, bezpieczny i doprowadza do szybkiej regeneracji skóry. Gwarantuje efekt odmłodzenia, napięcia, poprawy kolorytu i zmniejszenia zaczerwienienia skóry, dzięki uruchomieniu naturalnych procesów naprawczych.

R.Pen by Urgo Aesthetics R

To urządzenie przeznaczone do wykonywania zabiegów odmładzających skórę, redukujących drobne linie i zmarszczki, rozstępy, blizny, zmiany pozapalne, niedoskonałości i przebarwienia. Możliwość wszechstronnego wykorzystania to tylko jedna z jego zalet. Zaawansowana technologia umożliwia stosowanie zmiennej głębokości nakłuć i prędkości pracy, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie oczekiwanych efektów. Dodatkowo R.Pen wyposażony jest w innowacyjny system świateł LED-Derma BioLights, które działają wspomagająco na skórę.

Kolejny zabieg jaki możemy wykonać latem to:

Acquagold

Fine Touch to rewolucyjny zabieg, który sprawi, że skóra stanie się wyraźnie rozświetlona, nawilżona, a drobne niedoskonałości ulegną wyraźnemu zmniejszeniu. Zabieg polega na podaniu poprzez mikronakłucia spersonalizowanego koktajlu, który trafia bezpośrednio do skóry właściwej, dzięki użyciu innowacyjnego aplikatora. Aplikator AQUAGOLD Fine Touch pokryty jest 24-karatowym złotem. Jego unikatowa budowa pozwala na dostarczenie spersonalizowanego koktajlu, połączonego często z toksyną botulinową, do skóry właściwej.

Zabieg można wykonać w obrębie twarzy, szyi, dekoltu, czy górnej części dłoni. Nie wymaga on rekonwalescencji, a już na drugi dzień widoczne są pierwsze efekty. Pełne efekty zabiegu jesteśmy w stanie zaobserwować po tygodniu, dlatego często wybiera się ten zabieg, jako idealny sposób na odmłodzenie cery przed ważnymi uroczystościami.

Biostymulatory tkankowe

Je również można stosować latem (pod warunkiem że stosujemy filtry i nie eksponujemy skóry na słońce w dniu zabiegu). To spełnienie marzeń o młodej skórze i efekcie wow! bez potrzeby wstrzykiwania kwasu hialuronowego czy innych wypełniaczy, które niestety z upływem czasu zmieniają rysy twarzy. Świat coraz bardziej stawia na stymulatory, aby zachować młodość skory oraz żeby odwracać zmiany, które już zaszły w starzejącej się skórze, w sposób naturalny i bezpieczny.

Biostymulatory nie działają od razu jak kwas hialuronowy, tylko są zapalnikiem do rozpoczęcia procesów odbudowy skóry, co wymaga czasu. Dlatego efekt po zabiegach biostymulujących oceniamy po serii zabiegów wykonanych w odpowiednich odstępach czasowych.

Dzięki biostymulacji pobudzamy naturalne procesy regeneracyjne zachodzące w komórkach i tkankach. Możemy w ten sposób uzyskać kompleksową odnowę i poprawę wyglądu. Biostymulacyjnie można zadziałać na wiele sposobów – na przykład laserami (tak zwane miękkie lasery). Można też zastosować biostymulatory tkankowe, które podaje się bezpośrednio do skóry.

Poniżej przedstawię najbardziej znane biostymulatory tkankowe.

Nucleofill

Jest preparatem, dzięki któremu można uzyskać efekty liftingu, antyoksydacji i nawilżenia. To potrójne działanie wynika z aktywności polinukleotydów zawartych w preparacie. Kiedy polinukleotydy znajdą się w skórze, uruchamiają trzy bardzo ważne mechanizmy bioodnowy. Pobudzają fibroblasty w skórze do przekształcania się w miofibroblasty, które mają zdolność produkcji wielu białek (w tym kolagenu i elastyny), które odpowiedzialne są za zabliźnianie ran i niwelowanie niedoskonałości skórnych oraz za zagęszczanie struktury skóry i uniesienie powierzchni tej tkanki. Polinukleotydy działają też antyoksydacyjnie i zmiatają wolne rodniki. Dzięki nim skóra staje się nawilżona i jędrna.

Efekt liftingujący uzyskuje się bezpośrednio po iniekcji, a utrzymuje się on do mniej więcej 12 miesięcy od podania. Po tym czasie preparat ulegnie naturalnemu wchłonięciu.

Profhilo

To stymulator tkankowy, który działa niczym milion sprężynek i w ten sposób przywraca skórze parametry, które traciła przez całe lata, poddając się upływowi czasu. Działanie tego preparatu opiera się na wysokim stężeniu kwasu hialuronowego, którego w jednej dawce znajduje się aż 64 mg. Po wstrzyknięciu preparat wolno i długotrwale uwalnia się z miejsca podania i stopniowo poprawia napięcie, elastyczność oraz jędrność skóry. Duża zawartość kwasu hialuronowego powoduje, że skóra od razu staje się dobrze nawilżona, sprężysta i wygląda jak po liftingu. Natomiast pobudzenie produkcji elastyny i kolagenu skutkuje tym, że biostymulator ten doprowadza z czasem do długotrwałego wygładzenia zmarszczek, a także przywrócenia utraconego konturu twarzy.

Zabieg Profhilo stosuje się przy różnych, nieraz odmiennych, problemach urodowych. Preparat podaje się do skóry, której brakuje napięcia i elastyczności, naznaczonej zmarszczkami poziomym i pionowymi, zwiotczałej, z deficytem objętości, cienkiej lub przesuszonej. Może być także zastosowany do ujędrnienia szyi i poprawienia owalu twarzy poprzez likwidację „chomiczków”.

Jalupro

To rewitalizacja skóry twarzy, szyi, dekoltu, dłoni i innych części ciała np. ramion czy kolan. Produkty Jalupro®, zawierają najbardziej aktywną, fizjologiczną sekwencję aminokwasów AA, niezbędnych do inicjowania syntezy kolagenu typu I i II, oraz kwas hialuronowy.

To biostymulator tkankowy, który służy bioregeneracji skóry poprzez odbudowę macierzy pozakomórkowej, a więc tej części tkanki, która zajmuje przestrzenie pomiędzy komórkami i wypełniona jest głównie włóknami kolagenu i elastyny, a także cząstkami kwasu hialuronowego. Jednocześnie intensywnie nawilża skórę, a także ją rozświetla i ujędrnia oraz wygładza zmarszczki.

Oprócz jalupro Classic i HMW ostatnio pojawił się na rynku

Jalupro Super Hydro

Oprócz aminokwasów i kwasu hialuronowego wzbogacony jest również w trzy peptydy. Jest to pierwszy tego typu preparat, który stawia na regenerację więzadeł, co w rezultacie odmładza całą twarz.

Karisma

To kolejny innowacyjny preparat, który w naturalny sposób przywraca skórze jędrność i napięcie. Jest idealny dla osób, które chcą zredukować niedoskonałości skóry twarzy, przedefiniować kontury lub u których występuje szczególnie nieustrukturyzowana tkanka podskórna. Preparat całkowicie składa się z naturalnych substancji: kolagenu rekombinowanego, kwasu hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej i karboksymetylocelulozy.

W wyniku korzystnego działania produktu Karisma na struktury skóry poprawia się jej jędrność i napięcie oraz kontur. Następuje synteza włókien nowego kolagenu, co daje wyraźny efekt odmłodzenia twarzy.

Sculptra

Kwas polimlekowy nadaje się szczególnie dla osób, u których w wyniku chorób czy chudnięcia doszło do szczególnej utraty objętości twarzy. W sposób naturalny, stopniowy i silny odbudowywane utraconą z wiekiem objętość. Nie jest wypełniaczem takim jak kwas hialuronowy, jego zadaniem jest stopniowa odbudowa skóry i nadanie głębokiej objętości twarzy. Rezultaty pojawiają się stopniowo, wraz z upływem czasu.

Sculptra zawiera kwas polimlekowy, który stymuluje syntezę kolagenu, odbudowując utraconą objętość tkanek głębokich, stanowiących rusztowanie dla skóry twarzy. W efekcie dochodzi do naturalnego liftingu, czyli naprężenia i uniesienia opadających partii skóry, która jednocześnie staje się bardziej napięta, bardziej jędrna i widocznie młodsza w okresie kilku tygodni, dlatego też ostateczne zmiany odbierane są przez otoczenie jako naturalny efekt wypoczętej twarzy i nie są kojarzone z zabiegiem

RRS HA Long Lasting

To nowy preparat przeznaczony do iniekcji śródskórnych, stosowany w celu poprawy elastyczności i nawilżenia skóry twarzy, a także redukcji głębokości zmarszczek. Koncepcja tego zabiegu to Skin Builder: Full Face 3D Rejuvenation, czyli całościowe odmłodzenie twarz w jednym zabiegu. Nie jest stymulatorem tkankowym ani wypełniaczem - to produkt hybrydowy pomiędzy fillerem a biorewitalizatorem.

Jest to produkt na bazie kwasu hialuronowego usieciowanego, bardzo wysokiej jakości i odpowiednio dobranych właściwościach reologicznych w postaci gęstego żelu z dodatkiem buforu 15 aminokwasów. Aminokwasy chronią kwas hialuronowy, spowalniają jego biodegradację oraz mają właściwości regenerujące.

Unikalny skład, odpowiednia technika sieciowania i dodatek aminokwasów zapewniają wyraźny efekt napięcia skóry po zabiegu i utrzymywanie jej w dobrej kondycji przez długi czas.

Volite

To coś pomiędzy mezoterapią i wypełnianiem, czyli dwoma najpopularniejszymi zabiegami w medycynie estetycznej. Łączy zalety obu, ale nie ma ich wad.

Choć przypomina mezoterapię, to jakość tego zabiegu jest o wiele wyższa. Fenomen Volite polega na tym, że do superefektu wystarczy jeden zabieg na 6 miesięcy. Kolejny można wykonać po upływie tego czasu, dla podtrzymania efektu. Nie ma na razie mezoterapii, która wykonana tak rzadko daje taki efekt jak jeden Volite.

Przy każdej innej stymulacji tkankowej po co najmniej 3 zabiegach uzyskujemy bardzo subtelne efekty nawilżenia i rozświetlania skóry, a z kolei zabiegi wypełniania gęstymi preparatami są dla wielu klientek zbyt mocną ingerencją w ciało. Volite sytuuje się między nimi. Niezwykle silnie, tak jak gęsty wypełniacz, stymuluje skórę do regeneracji, nawilża, rozświetla pobudza produkcję kolagenu, zagęszcza, wygładza i ujędrnia. Jednocześnie nie ryzykujemy efektu „wypchanej” czy „opuchniętej” twarzy, której obawia się wiele klientek.

Restylane SkinBoosters

Służy do rewitalizacji skóry. Nie modeluje rysów twarzy, gdyż charakteryzuje się małym rozmiarem cząsteczki HA i minimalną siłą unoszenia. Przeznaczony do poprawy jakości skóry i rewitalizacji. Nie nadaje objętości ani nie zmienia rysów twarzy. Nie jest wypełniaczem. Jego celem jest m.in. stymulacja produkcji kolagenu typu I i elastyny.

Zawiera stabilizowany kwas hialuronowy, który rozkłada się powoli i utrzymuje w skórze miesiącami, co wiąże się też z mniejszą ilością zabiegów. Skinbooster powoduje naturalne odmłodzenie skóry, m.in. przywracając jej prawidłowe nawilżanie i poprawiając sprężystość oraz zwiększając napięcie

Regeneris® extra

Zwany także przez pacjentów „wampirzym liftingiem” to specjalny program biostymulacji komórek skóry, który opiera się na uzyskaniu osocza bogatopłytkowego z własnej krwi. Komórki i czynniki wzrostu z krwi pobudzają skórę do regeneracji, dzięki czemu odzyskuje ona młodzieńczą witalność. W efekcie staje się ona gładsza, bardziej elastyczna i wyraźnie młodsza.

Regeneris® jest produktem w 100 proc. biokompatybilnym, a rewitalizacja skóry twarzy możliwa jest dzięki tzw. autologicznej odnowie komórkowej (ACR – Autologous Cellular Regeneration) – czyli regeneracji komórek skóry dzięki działaniu własnych czynników wzrostu i komórek macierzystych.

Warto pamiętać, że nie ma biostymulatora uniwersalnego – ponieważ każda tkanka ma inne potrzeby. I pod kątem tych właśnie zróżnicowanych wymagań dobieramy odpowiednią metodę biostymulacji i preparat, a także sposób wstrzyknięcia. Nie u każdego też biostymulacja da odpowiedź taką samą i na podobnie długi czas. Wszystko zależy od stanu wyjściowego skóry, wieku, stylu życia. I od liczby zabiegów z wykorzystaniem biostymulatorów – bo pamiętajmy, że choć biostymulatory tkankowe pobudzają procesy służące odnowie skóry już po jednokrotnym zastosowaniu, to zawsze najlepszy efekt uzyskuje się po serii zabiegów.

W każdym gabinecie lekarz zapewni ci indywidualnie dopasowane zabiegi, dzięki którym Twoja skóra naturalnie wypięknieje!

Autor: dr Magdalena Łopuszyńska

Artykuł powstał we współpracy z Gabinetem Kosmetyki Lekarskiej Bella

