Mezoterapia igłowa odżywia i regeneruje skórę. Co to za zabieg?

Mezoterapia to popularny zabieg kosmetyczny, który potrafi znacząco poprawić stan skóry. Polega na podaniu witamin i mikroelementów bezpośrednio do głębszych warstw skóry. Kto może skorzystać z takiego zabiegu i jak on wygląda?

Czym jest mezoterapia igłowa?

Mezoterapia to zabieg z zakresu medycyny estetycznej, który polega na nakłuwaniu skóry małą igłą. Odbywa się on w znieczuleniu miejscowym i może powodować krwawienie. Dzięki nakłuwaniu, do głębszych warstw skóry dostają się witaminy, mikroelementy i preparaty odżywcze, które poprawiają kondycję cery.

Co daje nakłuwanie skóry?

Podawanie za pomocą małej igły preparatów odżywczych działa:

ujędrniająco, pomagając zlikwidować zmarszczki

nawilżająco, dostarczając kwas hialuronowy do głębszych partii skóry

regenerująco

odżywiająco

Mezoterapia pomaga też rozjaśnić skórę, dodać jej blasku, zmniejszyć negatywne skutki działania promieni słonecznych, klimatyzacji, czynników zewnętrznych, wolnych rodników. Wykorzystuje się ją nie tylko w obrębie twarzy i dekoltu, ale również m.in. do redukcji tkanki tłuszczowej czy pozbycia się niechcianego cellulitu.

Przygotowanie do zabiegu

Mezoterapę należy wykonać w profesjonalnym gabinecie kosmetycznym. Zabieg powinien przeprowadzić lekarz, który ma doświadczenie w tym obszarze medycyny estetycznej. Z tego względu warto dokładnie wybrać klinikę, w której skorzystamy z usługi.

Zanim lekarz nakłuje skórę, powinien przeprowadzić dokładny wywiad medyczny i dowiedzieć się, jakie problemy skórne nękają pacjenta. Musi również wiedzieć, czy nie ma on reakcji alergicznej na konkretne substancje, na jakie choroby się leczy i jakie przyjmuje leki na stałe.

Dopiero po zebraniu tych wszystkich informacji i obejrzeniu skóry pacjenta, lekarz powinien zaproponować substancję, której użyje do mezoterapii igłowej. W zależności od rodzaju problemu (czy pacjent chce spłycić zmarszczki, poprawić elastyczność cery, odżywić suchą skórę lub nawilżyć odwodnioną) zaproponuje konkretne witaminy, kwasy czy mikroelementy.

Jak wygląda zabieg nakłuwania skóry?

Sam zabieg nie należy do najprzyjemniejszych. Za pomocą maleńkiej igły lekarz precyzyjnie nakłuwa skórę, wprowadzając substancje odżywcze na głębokość 2-3 milimetrów. Dzięki temu skóra musi szybko się zregenerować, co powoduje poprawę jej stanu.

W przypadku dolegliwości bólowych lekarz może zastosować miejscowe znieczulenie w postaci kremu. Zabieg trwa do 60 minut. Aby przyniósł spodziewane efekty, powinien być wykonany w kilku seriach. Najczęściej poleca się od 3 do 6 sesji mezoterapii igłowej, które są wykonywane w ciągu kilkunastu dni.

Działania niepożądane nakłuć

Po nakłuciach skóra może być zaczerwieniona i nadreaktywna, ale powinno to szybko minąć. Igły mogą spowodować również powstanie krwiaków, obrzęku i zasinień.

Ile kosztuje zabieg?

Mezoterapia igłowa nie należy do najtańszych zabiegów kosmetycznych. Ceny zaczynają się od 200 złotych i rosną w zależności od regionu oraz renomy kliniki.

Biorąc pod uwagę, że mezoterapię należy wykonywać w seriach, cała sesja może stanowić dość duży koszt, który przekracza 1000 złotych. Zabieg przynosi jednak wymierne efekty, które widać już po wykonaniu pierwszych nakłuć.

Przeciwskazania do zabiegu

Mimo że mezoterapia igłowa nie jest zabiegiem inwazyjnym, nie każdy może z niej skorzystać. Nie powinny decydować się na niego kobiety w ciąży oraz mamy karmiące piersią, osoby, które są alergikami oraz cierpiące na cukrzycę. Wiek nie stanowi przeciwskazania – mezoterapii mogą poddać się zarówno 30-letnie kobiety, jak i 50- czy 60-letnie.

