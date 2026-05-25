Sekret miękkich stóp. Domowe i tanie sposoby, które działają

Nagła zmiana temperatury, obciążenia oraz brak odpowiedniego nawilżenia sprawia, że skóra na piętach może stać się mniej elastyczna i szorstka. Wraz z upływem czasu może to prowadzić do problemów zdrowotnych, sprawiać ból oraz negatywnie wpływać na wygląd całych stóp. Jak sie okazuje, aby zadbać o pięty wystarczy kilka tanich, domowych sposobów.

Dlaczego pięty stają się twarde?

Pamiętajmy, że skóra na piętach jest znacznie grubsza niż w innych miejscach na ciele. Łatwo się też przesusza, ponieważ nie ma na niej gruczołów łojowych. Na jej stan negatywnie wpływa długotrwałe stanie, a także chodzenie w nieodpowiednim obuwiu. Szkodzi również brak nawilżania oraz złuszczania. Do rogowacenia naskórka prowadzi również dieta uboga w witaminy E i A oraz kwasy tłuszczowe.

„Buty o zbyt ciasnym lub zbyt luźnym kroju mogą powodować uciski i otarcia, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie skóry. Dlatego warto nosić buty wykonane z miękkich i przewiewnych materiałów, które nie będą uciskać stóp oraz zapewnią odpowiednią wentylację” – przypomniał Instytut Podologii. Dodano również, aby nie narażać skóry stóp na wilgoć, co często się zdarza, gdy nosimy nieprzewiewne buty – może to prowadzić do nadmiernego wysuszania pięt.

Tanie, domowe sposoby na suche pięty

Suchej skórze na piętach zapobiega dobrze dobrana pielęgnacja. W szczególności kąpiel, która pomaga zmiękczyć zrogowaciałą warstwę naskórka, a także odpowiednio przygotować skórę do dalszej pielęgnacji.

W domowych warunkach można w prosty sposób zadbać o pięty. Do kąpieli stóp można dodać Sól Epsom, która posiada właściwości przeciwzapalne. Rozluźnia mięśnie i pomaga w usunięciu zrogowaciałego naskórka. Odpowiednia ilość to około 2-3 łyżeczki proszku na 2 litry wody. Podobnie działa soda oczyszczona. Dodatkowo reguluje pH skóry, zatem zwalcza nieprzyjemny zapach.

Do kąpieli stóp można też wykorzystać około pół szklanki octu jabłkowego lub spirytusowego. Nie powinno się ich jednak stosować, gdy na stopach są rany – produkt może wówczas powodować pieczenie skóry. Powinno się użyć około 2 łyżeczek na niewielka miskę wody.

Można też skorzystać z kilku kropel olejków eterycznych (lawendowy, miętowy, eukaliptusowy), a także z niewielkiej ilości mleka oraz miodu.

Stopy powinno się moczyć w przygotowanych mieszankach około 20 minut. Woda powinna być ciepła, ale nie zbyt gorąca. Aby kąpiel przyniosła oczekiwane efekty, po osuszeniu stóp należy zastosować krem regenerujący.

