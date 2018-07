Ministerstwo zdrowia zwiększa limit przyjęć na kierunki lekarskie

Dotyk może chronić przed chorobami

Dotyk ma cudowną moc – wie o tym każdy, kto choć raz w trudnych chwilach mógł liczyć na przytulenie ze strony najbliższej osoby. To, co dotyk robi z naszą psychiką, to jedno. Naukowcy odkryli, że może także chronić przed chorobami. Jak...