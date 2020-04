Studium przypadku: Leczenie COVID-19 u pacjenta ze szpiczakiem mnogim

Studium przypadku pacjenta w Wuhan w Chinach pokazało, że tocilizumab – lek immunosupresyjny – może być skutecznym leczeniem COVID-19 u bardzo chorych pacjentów, którzy mają również szpiczaka mnogiego i inne nowotwory krwi.

Studium przypadku

Pacjent, 60-letni mężczyzna, u którego w 2015 r. zdiagnozowano szpiczaka mnogiego i który był leczony podtrzymująco, został w lutym hospitalizowany z powodu ucisku w klatce piersiowej i duszności. Chociaż nie wykazywał objawów kaszlu ani gorączki, uzyskał dodatni wynik testu na obecność COVID-19, a jego chorobę sklasyfikowano jako ciężką.

Leczenie lekami przeciwwirusowymi i kortykosteroidami nie złagodziło całkowicie jego objawów. Drugiego dnia w szpitalu badanie TK klatki piersiowej wykazało, że pacjent miał szklane zmętnienia w płucach, które są charakterystyczne dla zapalenia płuc. Jego poziomy interleukiny-6 (IL-6), prozapalnej cytokiny, były wysokie. Po jednym dożylnym podaniu tocilizumabu poziom IL-6 u pacjenta spadł. Trzy dni po leczeniu tocilizumabem ucisk w klatce piersiowej zniknął; 10 dni później wynik tomografii komputerowej był zadowalający i został wypisany ze szpitala.

„Nasi pacjenci z nowotworami hematologicznymi są poddawani immunosupresji, co może zwiększać ryzyko zakażenia nowymi koronawirusami. Jakie są cechy charakterystyczne COVID-19 u pacjentów z nowotworami krwi? Jakie jest optymalne podejście do leczenia? Wszystko jest nieznane i to było motywacją do tego badania” – powiedział dr Changcheng Zheng z University of Science and Technology of China i główny autor badania.

Burza cytokin

Tocilizumab jest powszechnie stosowany w leczeniu zespołu uwalniania cytokin, ogólnoustrojowej odpowiedzi zapalnej, która występuje w odpowiedzi na leczenie niektórymi rodzajami immunoterapii. Dr Zheng i jego zespół sugerują, że środek może leczyć COVID-19, reagując na ostrą, ciężką reakcję zapalną lub „burzę cytokin”, którą wywołuje wirus. Podkreślają jednak potrzebę dalszych badań nad potencjalnymi mechanizmami działania.

Dr Zheng sugeruje również, że ponieważ u pacjenta występuje ucisk w klatce piersiowej i duszność bez innych objawów COVID-19, w szczególności kaszlu i gorączki, objawy kliniczne wirusa mogą nie być typowe u pacjentów z nowotworami hematologicznymi.

Zespół badawczy ma nadzieję, że to studium przypadku może dostarczyć informacji i zachęcić do dalszych badań.

