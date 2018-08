Miała zaledwie 12 dni i już musiała iść do dentysty. „To najmłodsza pacjentka w historii kraju”

Mama Isli-Rose Heasman, bo tak nazywa się noworodek, stwierdziła, że nigdy nie spodziewała się, że będzie musiała odwiedzić gabinet dentysty z tak małym dzieckiem. – Była dzielniejsza ode mnie, nawet nie płakała. Ja za to musiałam opuścić pokój zabiegowy, nie mogłam znieść tego, że moje dziecko odczuwa ból – tak o tym wydarzeniu opowiadała dumna rodzicielka. Seven Trees Dental Acess Center w Wielkiej Brytanii, klinika w której wykonano zabieg, potwierdziła, że był to najmłodszy pacjent z jakim mieli do czynienia w całym kraju. Za swoją odwagę dziewczynka została nagrodzona specjalną naklejką.

Dzieci zazwyczaj zaczynają ząbkować w wieku sześciu miesięcy, jednak w wyniku rzadkich predyspozycji genetycznych, raz na dwa tysiące przypadków, zdarza się, że dziecko rodzi się z jednym lub kilkoma zębami. Najczęściej nie są one dobrze ukorzenione i procedura ich usunięcia jest niezbędna, ponieważ istnieje ryzyko, że wypadający ząb dostanie się do płuc noworodka.