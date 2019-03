Dajesz psu surowe mięso? Możesz zaszkodzić jemu i innym domownikom

Z perspektywy właścicieli zwierząt sucha lub mokra karma dla psów może nie wyglądać zbyt apetycznie. Nic dziwnego, że wielu z nich decyduje się na zakup surowego mięsa dla swoich pupili. Oczywiście mowa o mięsie dla psów. Naukowcy ze Szwecji przeanalizowali 60 zamrożonych opakowań karmy dla psów produkowanych przez 10 producentów w Szwecji, Norwegii, Finlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii pod kątem występowania bakterii, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.

31 paczek zawierało poziomy bakterii przekraczające próg ustalony przez Unię Europejską, w tym salmonellę, którą znaleziono w 4 paczkach, oraz Campylobacter – częstą przyczynę zatrucia pokarmowego. W 18 próbkach znaleziono też Clostridium perfringens, co świadczy o zanieczyszczeniu próbek kałem i wskazuje na nieodpowiednie standardy higieniczne.

Karmy dla psów na bazie surowego mięsa wykorzystane w badaniach zawierały niegotowane mięso, jadalne kości i narządy z wołowiny, kurczaka, jagnięciny, indyka, świni, kaczki, renifera lub łososia. Żywność nie została poddana żadnej obróbce termicznej w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zawartości drobnoustrojów.

Poziomy różniły się znacznie między producentami, a w niektórych przypadkach wśród produktów tego samego producenta. Wyniki badania, które opublikowano w poniedziałek w czasopiśmie BMJ „Vet Record”, wykazały, że „bardzo ważne” jest ostrożne obchodzenie się z surową karmą dla psów i zachowanie higieny.

Skażona karma dla zwierząt – ryzyko dla zdrowia domowników

Naukowcy stwierdzili, że bakterie mogą rozprzestrzeniać na inne pokarmy i powierzchnie podczas łapczywego jedzenia z miski. Co więcej, psy mogą przenosić potencjalnie szkodliwe bakterie poprzez „całowanie” twarzy opiekuna natychmiast po jedzeniu.

Jest to szczególnie niebezpieczne, jeśli w domu są niemowlęta, osoby starsze lub inne osoby z upośledzonym układem odpornościowym.

Osoby, które karmią swojego psa surowym mięsem, powinni utrzymywać je w stanie zamrożonym do czasu użycia i rozmrażać je maksymalnie do 10 stopni Celsjusza. Rozmrożone surowe mięso powinno być oddzielone od żywności dla ludzi i krojone oddzielnym sprzętem kuchennym. Dotyczy to noży, desek do krojenia, blatów.

