Wymiana doświadczeń i plany na przyszłość – wizyta ministra zdrowia w Stanach Zjednoczonych

Jak uchronić się przed udarem mózgu? Czynniki, na które masz wpływ

Udar mózgu jest stanem zagrożenia życia. Niestety, może do niego dojść u każdego z nas i to w każdej chwili – ostrzega National Stroke Association. Dlatego tak ważne jest, by widzieć, jakie czynniki zwiększają ryzyko wystąpienia udaru...