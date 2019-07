Zdolność do utrzymania koncentracji na wysokim poziomie pozwala nam budować nasz wewnętrzny świat w taki sposób, aby myśli, motywacje i emocje, które są najbardziej istotne dla naszych celów, miały pierwszeństwo w naszych mózgach. Nie jest to łatwe zadanie, a kompetencje te zbieramy już od urodzenia. To cenna umiejętność, którą warto kształtować w dziecku już od najmłodszych lat, ponieważ zdolność koncentracji może być kluczowym elementem warunkującym wyniki w szkole.

A co, jeśli okres dorastania mamy już dawno za sobą, jesteśmy aktywni zawodowo i widzimy, że nasz umiejętność skupienia uwagi pozostawia wiele do życzenia? Istnieje kilka sposób, które mogą pomóc. Trzeba jednak być konsekwentnym swoim działaniu i możliwie jak najbardziej ograniczyć bodźce. Rozpraszacze są na każdym kroku – może to być „pikający” telefon, nadmiar obowiązków w pracy, otwarty w drugim Facebook, rozgadana koleżanka, pracująca przy biurku obok.

Umiejętność skupienia uwagi rzutuje nie tylko na nasze wyniki w pracy, ale także na życie prywatne. Warto nad tym popracować, niezależnie od wieku.

5 prostych i sprawdzonych sposobów na poprawę koncentracji

Zmień dietę i zacznij więcej się ruszać

Aktywność fizyczna, wybory dietetyczne i waga są czynnikami, które mogą przyczynić się do tego, jak dobrze funkcjonujesz i jaki masz poziom koncentracji. Aby zwiększyć zdolność koncentracji, możesz dodać trochę orzechów włoskich, awokado i czekolady do swojego menu.



Regularnie ćwicz mózg

Rozwiązuj krzyżówki albo sudoku, dużo czytaj. Możesz nawet grać w gry komputerowe, planszówki, karty czy szachy. Ćwiczenie umysłu pomaga wypracować lepsze skupienie uwagi. Pomocne może się okazać także ćwiczenie uważności podczas prostych, codziennych zadań, np. jedzenia posiłku, uprawiania sportu. Koncentruj się na tym, co dzieje się tu i teraz, jaki ma to wpływ na twój organizm, emocje.



Stwórz przyjazną przestrzeń

Niezależnie od tego, czy masz pełną kontrolę nad projektem miejsca pracy, czy możesz upiększyć swoje biurko tylko kilkoma przedmiotami osobistymi, kontrola nad naszym środowiskiem pracy może pomóc zwiększyć wydajność. Stosy nieuporządkowanych papierów fatalnie wpływają na skupienie uwagi. Obstawianie się bibelotami również. Najlepiej, by na biurku nie znajdowało się zbyt wiele przedmiotów, panował porządek. Wskazane są elementy, które działają na nas relaksująco. Może to być np. rodzinne zdjęcie.



Rób sobie przerwy

Niekoniecznie na kawę i papierosa... Jeśli czujesz, że nie możesz skupić uwagi, nie zmuszaj się, zrób sobie przerwę. Nie trzeba zaraz przerywać pracy. Dobrą przerwą jest chociażby wylogowanie się z poczty i portalu społecznościowego. Ciągłe otrzymywanie różnych powiadomień fatalnie wpływa na koncentrację. Długofalowo warto pomyśleć o konkretnych ramach czasowych, w których korzystamy z różnych sprzętów czy aplikacji.



Zadbaj o kontakt z naturą

W badaniu dzieci w wieku 4–5 lat z większą ilością zielonej przestrzeni wokół swoich domów uzyskały lepsze wyniki w testach uwagi. Wyniki te podkreślają znaczenie rozbudowy terenów zielonych w miastach w celu wspierania zdrowia dzieci i rozwoju mózgu. Dlatego też warto stawiać kwiaty w biurach. Zieleń poprawia koncentrację i uspokaja. Jeśli mamy możliwość, postawmy na biurku nieduży kwiatek, w przerwie wyjdźmy na dwór, a w wolnym czasie wypoczywajmy na świeżym powietrzu. Badania udowodniły, że spędzanie czasu na łonie natury ma pozytywny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Poprawa koncentracji to kolejny istotny argument.Granaty

Są doskonałe dla mózgu, ponieważ zawierają mnóstwo przeciwutleniaczy. Związki te wspomagają regenerację komórek, a więc zabezpieczają funkcje mózgu.



Orzechy

Zmniejszają ryzyko rozwoju chorób neurodegeneracyjnych. Eksperci uważają, że to dzięki połączeniu składników odżywczych zawartych w orzechach, które obejmują dobre tłuszcze, witaminę E i przeciwutleniacze.



Owoce jagodowe

Zawierają antocyjany, które są przeciwutleniaczami i przeciwzapalnymi związkami roślinnymi. Zapobiegają stanowi zapaleniu i stresowi oksydacyjnemu, zmniejszając w ten sposób ryzyko chorób zwyrodnieniowych mózgu.



Jajka

Jajka są wypełnione kluczowymi mikroelementami, witaminami i innymi składnikami, które pomagają utrzymać zdrowie mózgu. Zawarta w jajkach cholina pomaga w produkcji acetylocholiny, która jest rodzajem neuroprzekaźnika. Poprawia pamięć i funkcje poznawcze. Jajka to także dobre źródło kwasu foliowego. Ludzie doświadczający pogorszenia funkcji poznawczych mogą spowolnić lub opóźnić ten proces przez suplementację kwasu foliowego. Natomiast witamina B12 z jajek pozytywnie wpływa na przetwarzanie informacji.



Tłuste ryby

Podczas gdy 60% ludzkiego mózgu składa się z tłuszczu, około 50% to tłuszcz omega-3, którego dobrym źródłem są właśnie ryby. Mózg wykorzystuje kwasy omega-3, aby pomóc w tworzeniu komórek nerwowych. Dzięki nim mamy lepszą pamięć.



Olej kokosowy

Jest dobrym źródłem kwasu laurynowego, który pomaga podnieść poziom dobrego cholesterolu. Olej kokosowy może pomóc poprawić funkcjonowanie części mózgu odpowiedzialnej za orientację, a także umiejętności językowe.



Gorzka czekolada

Flawonoidy są rodzajem przeciwutleniacza, znajdującego się w niektórych produktach spożywczych. Badania dowiodły, że mogą skutecznie zapobiegać spadkowi funkcji umysłowych, który towarzyszy starzeniu się. Gorzka czekolada ma rewelacyjny wpływ na mózg, jej regularne spożywanie może wspomagać pamięć i koncentrację. Dodatkowy plus? Poprawia humor!Czytaj także:

