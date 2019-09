Worki z ciałami przed Ministerstwem Zdrowia. „Nie było lekarza na dyżurze”

Jak czytamy na oficjalnym profilu na Facebooku, lekarze rezydenci poprzez ten protest chcieli zwrócić uwagę na problemy polskiej służby zdrowia. – Jest to próba zwrócenia uwagi opinii publicznej na skandalicznie niskie finansowanie ochrony zdrowia, jej problemy organizacyjne i kadrowe – wyjaśnił Jan Czarnecki, Przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. – Jestem przerażona sytuacją w ochronie zdrowie w Polsce – dodawała Natalia Jakubowska, lekarz stażysta. Jak podkreślali sami organizatorzy, przekaz happeningu miał być „wyrazisty i brutalny”.

„30 000 osób chorych na nowotwór umarło z braku odpowiedniego leczenia, kolejek, złej organizacji ochrony zdrowia. Wg danych fundacji Alivia. Ile we wszystkich kolejkach – NFZ nie ma danych. Obecnie w Polsce politycy zajęci są tylko wyborami i słupkami. Tymczasem ludzie umierają. Każda z tych tragedii jest niewidoczna, rozgrywa się w domu, szpitalu. Panie ministrze, proszę wyjrzeć za okno. Tak wygląda rzeczywistość w ochronie zdrowia. Z dnia na dzień kolejne worki” – przypominają młodzi lekarze.

„Rząd ponosi odpowiedzialność za wzrost śmiertelności w przeciągu ostatnich lat. Za to, że pacjenci umierają – i nie umiera ich 10 czy 100, ale umierają tysiące, a rząd zaoszczędzi na zdrowiu 10 mld kłamiąc i naciągając księgowość” – dodają, odnosząc się do niespełnionych obietnic dotyczących realnego wzrostu wydatków na ochronę zdrowia do ponad 6 proc. PKB.

