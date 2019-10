Przyłapany na dopingu kolarz wrócił do zawodów. Pokazał przerażające zdjęcia

Zawieszenie za stosowanie zakazanej metyloheksanaminy nie było jedynym problemem Brajkovica. Zawodnik zmagał się też z bulimią i to właśnie tym tłumaczył zażycie niedozwolonego środka. - Wziąłem zamiennik posiłku, był zanieczyszczony. To była jedyna rzecz, którą wówczas przyjmował mój organizm. Nie było dnia, bym nie płakał przed wyruszeniem na trening. Po dyskwalifikacji byłem zdesperowany i przygnębiony - mówił 35-letni kolarz.

Jakiekolwiek nie byłyby przyczyny jego dyskwalifikacji, zawodnik wrócił już do swojego ukochanego sportu. Do pierwszych zawodów po przerwie przygotowywał się wyjątkowo skrupulatnie. Dowodem nieco przerażające zdjęcia jego nóg, które nie przypominały kończyn zwykłego człowieka. Wbrew pozorom jednak nie jest to rzadki widok u kolarzy. Przed Brejkovicem także inni publikowali podobne fotografie, wśród nich m.in. Bartosz Huzarski i Tomasz Marczyński z Polski. Jak tłumaczą eksperci, to efekt braku tłuszczu i odwodnienia.