Opracowano pierwszy na świecie środek antykoncepcyjny dla mężczyzn

Indyjska Rada Badań Medycznych (Indian Council of Medical Research) zakończyła pomyślnie badania kliniczne pierwszych na świecie zastrzyków antykoncepcyjnych dla mężczyzn. Mogą one trafić do sprzedaży w ciągu sześciu miesięcy.

W rozmowie z „The Hindustan Times” dr RS Sharma, starszy naukowiec z ICMR, który prowadził badania przekazał, że produkt jest gotowy i teraz oczekuje na zatwierdzenie ze strony narodowego kontrolera leków. Jak mówił, w ramach prowadzonych badań, środek przetestowano na 303 ochotnikach. Skuteczność wyniosła 97,3 procent i nie odnotowano skutków ubocznych. Jeżeli zastrzyki antykoncepcyjne dla mężczyzn otrzymają zielone światło, mogą trafić do sprzedaży w ciągu najbliższych sześciu do siedmiu miesięcy. – Produkt można spokojnie nazwać pierwszym na świecie środkiem antykoncepcyjnym dla mężczyzn – dodał Sharma. Środek działa przez 13 lat i jest przeznaczony do działania jako alternatywa dla chirurgicznej wazektomii. Po otrzymaniu znieczulenia miejscowego, polimer wstrzykuje się bezpośrednio do nasieniowodów, które transportują plemniki. Indyjscy naukowcy pracowali nad tym, aby wprowadzić do sprzedaży środek zwany RISUG już w latach 70. Chociaż wczesne badania wykazały już, że jest to skuteczny i niedrogi środek antykoncepcyjny dla mężczyzn, odnotowano wiele niepowodzeń w zakresie wprowadzenia go na rynek. Czytaj także:

Te popularne choroby mogą zwiększyć ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów