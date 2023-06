Zapach potu może wskazywać na poważną chorobę. Dowiedz się, jakie objawy daje kwasica ketonowa

Zapach potu u chorych na kwasicę ketonową porównywany jest do acetonu lub gnijących owoców. Choroba jest konsekwencją nieleczonej lub nieprawidłowo leczonej cukrzycy, zwłaszcza typu 1. Powoduje ją nadmiar cukru i niedobór insuliny. Gdy dojdzie do takiego zaburzenia, źródłem energii dla organizmu stają się tłuszcze. Wskutek ich rozkładu powstają ciała ketonowe (aceton, acetylooctan i β-hydroksymaślan).

Kiedy ketony gromadzą się w krwiobiegu, mogą przenikać do potu i wydalać się z organizmu poprzez gruczoły potowe wydzielając charakterystyczny zapach. Do czynników sprzyjających rozwojowi choroby, oprócz cukrzycy, należą: zakażenia bakteryjne, zawał serca, udar mózgu, ostre zapalenie trzustki, a także nadużywanie alkoholu i zaburzenia odżywianie.

Objawy kwasicy ketonowej

Kwasica ketonowa rozwija się bardzo szybko, wywołując dość charakterystyczne objawy. Oprócz acetonowego zapachu potu występują również:

osłabienie,

zaczerwienienie policzków,

bóle głowy,

bóle brzucha,

nudności oraz wymioty,

wydalanie dużej ilości moczu,

przyspieszone oddychanie,

zaburzenia świadomości,

bełkotliwa mowa,

niepokój,

chwiejny chód.

Osoby, w których organizmie gromadzi się nadmiar ciał ketonowych, zachowują się jakby były pod wpływem alkoholu, co może opóźniać diagnozę. Brak właściwego postępowania medycznego prowadzi w takim przypadku do śpiączki, która może zakońćzyć się śmiercią.

Badania potwierdzające diagnozę kwasicy ketonowej

Chorobę stwierdza lekarz na podstawie badania fizykalnego. Chory na kwasicę ketonową powinien trafić do szpitala, gdzie wykonywane są m.in. badania krwi określające poziom glikemii oraz badanie moczu pozwalające ocenić obecność ciał ketonowych, które świadczą o chorobie. Dalsze, bardziej szczegółowe badanie to gazometria, która pozwala wykryć zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej.

Leczenie kwasicy ketonowej polega na obniżeniu glikemii, eliminacji ciał ketonowych, wyrównaniu zaburzeń wodno-elektrolitowych i gospodarki kwasowo-zasadowej, a także eliminacji chorób współistniejących, jeśli są one przyczyną choroby.

