Ciemna plamka w polu widzenia. To może być objaw retinopatii cukrzycowej

Retinopatia cukrzycowa to powikłanie cukrzycy (zarówno typu 1, jak i typu 2), które powoduje uszkodzenie naczyń krwionośnych znajdujących się w siatkówce oka. Czynnikami sprzyjającym wystąpieniu retinopatii jest ciąża u kobiet chorych na cukrzycę, a u pacjentów obu płci: niewłaściwa kontrola metaboliczna cukrzycy, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia gospodarki lipidowej, otyłość, palenie tytoniu oraz operacja zaćmy.

Często zdarza się, że retinopatia nie daje niemal żadnych objawów. Pacjenci nie skarżą się ani na pogorszenie wzroku, ani na dolegliwości bólowe. Charakterystyczne jest jednak, że w polu widzenia pojawia się jednak czarna plamka, która świadczy o rozwoju tej choroby. Po kilku tygodniach lub miesiącach znika ona samoistnie. Objawu nie można jednak lekceważyć, gdyż choroba nadal toczy się w organizmie. Nieleczona, może spowodować nawet utratę wzroku. Prowadzi też do uszkodzenia i niewydolności nerek.

Objawy retinopatii cukrzycowej

Oprócz czarnej plamki, która utrudnia widzenie, pacjenci skarżą się również na:

pogorszenie widzenia w ciemności,

utratę ostrości widzenia,

zaburzenia widzenia w jasnych pomieszczeniach,



pojawianie się naczyń krwionośnych na powierzchni siatkówki lub tęczówki,

obrzęk siatkówki (w okolicy plamki żółtej na dnie oka).

Badania potwierdzające chorobę

Badania potwierdzające retinopatię zaleca lekarz okulista. Podstawowym badaniem pozwalającym stwierdzić retinopatię cukrzycową jest badanie dna oka po rozszerzeniu źrenicy. Ten rodzaj diagnostyki może być wykorzystywany w badaniach przesiewowych. W rozpoznawaniu schorzenia stosuje się również angiografię fluoresceinową, która pokazuje stadium rozwoju choroby. Natomiast badanie OCT, czyli optyczna koherentna tomografia, to nowoczesne badanie, pozwalające precyzyjnie i dokładnie ocenić cały narząd wzroku, a głównie tzw. plamkę, zlokalizowaną nieopodal dna oka. Chorzy z retinopatią mogą skorzystać z leczenia laserowego. Polega ono na „przypaleniu” patologicznych naczyń krwionośnych, co zapobiega pogorszeniu wzroku. Ważne jest, żeby pacjenci z retinopatią byli pod opieką lekarza, który nadzoruje leczenie cukrzycy i kontrolowali czy glikemia jest na odpowiednim poziomie i czy nie doszło do innych zaburzeń lipidowych.

Czytaj też:

Jesteś wciąż głodny i spragniony? To może być stan przedcukrzycowyCzytaj też:

Jaka aktywność fizyczna jest najbardziej wskazana w cukrzycy? Radzi doktor n. med. Luiza Napiórkowska