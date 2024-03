Już dzisiaj początek darmowych badań w całej Polsce, mogą uchronić przed ślepotą. Jak się zapisać?

Jaskra, zaraz po zaćmie, jest drugą przyczyną utraty wzroku na całym świecie. Na to schorzenie w naszym kraju może cierpieć nawet 800 tysięcy osób, jednak znaczna część z nich nie zdaje sobie sprawy ze swojej choroby. Specjaliści podają, że jedynie połowa ma zdiagnozowaną jaskrę. Wynika to z faktu, że schorzenie to może przebiegać bezobjawowo, dlatego każdy przynajmniej raz na dwa lata powinien przejść pełne badanie okulistyczne, a osoby z grupy ryzyka – raz na 12 miesięcy. W ciągu najbliższego tygodnia będzie doskonała okazja, by zatroszczyć się o swój wzrok.

Darmowe badania w kierunku jaskry w całej Polsce

Od 10 do 16 marca trwa Światowy Tydzień Jaskry, a w ramach niego w całej Polsce odbywają się darmowe badania profilaktyczne w kierunku jaskry. Są one skierowane do osób, które nie mają zdiagnozowanej jaskry, a także przez ostatnie 12 miesięcy nie korzystały z pomocy okulisty w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Akcję organizuje Polskie Towarzystwo Okulistyczne. Jest to inicjatywa, której celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa na temat jaskry, ale przede wszystkim – zwiększenie jej wykrywalności we wczesnych stadiach zaawansowania choroby.

Jaskra jest podstępną chorobą, która „kradnie wzrok”. Jej wykrycie na wczesnym etapie jest tak ważne, ponieważ może realnie go ocalić. Choroba ta, jeśli nie jest leczona – prowadzi do nieodwracalnej ślepoty. W chwili rozpoznania jaskry niebagatelne znaczenie ma poziom uszkodzenia nerwu wzrokowego, a także zaburzenia widzenia u chorego. Objawy jaskry mogą różnic się w zależności od jej typu, jednak początkowo mogą nie występować żadne symptomy (szczególnie w przypadku jaskry pierwotnie otwartego kąta przesączania), dlatego tak wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że cierpi na jaskrę.

Kiedy można wykonać bezpłatne badanie w kierunku jaskry?

Choć akcja badań profilaktycznych trwa już od 10 marca 2024 roku, to realnie w większości przypadków do okulisty można zgłosić się dopiero od poniedziałku (11.03.2024 r.), ponieważ wszystkie inne placówki, które biorą udział w programie, są zamknięte w niedzielę. Sprawdziliśmy, że wyjątkiem jest jedynie Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej, który działa również w niedzielę. W praktyce oznacza to, że takie bezpłatne badania w 99 procentach placówek można wykonać dopiero od dzisiaj (11.03.2024 r.).

Co więcej, choć akcja darmowych badań trwa również w sobotę 16 marca 2024 r., to tego dnia otwartych jest tylko pięć placówek:



Ośrodek Chirurgii Oka Prof. Z. Zagórskiego w Lubartowie,

Gabinety Okulistyczne Sp. z.o.o w Lublinie,

Szpital św. Ducha w Rawie Mazowieckiej,

Ośrodek Chirurgii Okaz Prof. Zagórskiego w Rzeszowie,

Spektrum Sp.z.o.o we Wrocławiu.

Większość placówek, które borą udział w akcji bezpłatnych badań profilaktycznych, jest czynna tylko w dni powszednie – od poniedziałku do piątku w ustalonych godzinach. Należy mieć to na uwadze, planując termin swojego badania.

Jak zapisać się na bezpłatne badanie w kierunku jaskry?

Lista gabinetów, które biorą udział w akcji profilaktycznej w związku ze Światowym Tygodniem Jaskry jest dostępna na stronie tydzienjaskry.pl. Każdy z gabinetów indywidualnie decyduje o tym, w jakich dniach i godzinach będzie przeprowadzać badania, a także jaką liczbę miejsc udostępni. Żeby skorzystać z bezpłatnego badania, należy na stronie internetowej wyszukać gabinet niedaleko swojego miejsca zamieszkania, a następnie telefonicznie zarezerwować wizytę. Liczba miejsc jest ograniczona. Należy też pamiętać o tym, że decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas akcji badań profilaktycznych w kierunku jaskry w 2023 roku były dostępne 1904 miejsca dla pacjentów.

Co dokładnie trzeba zrobić, żeby zapisać się na badanie? Oto instrukcja krok po kroku:



Wejdź na stronę tydzieńjaskry.pl.

Kliknij w zakładkę „Znajdź Gabinet”.

Wpisz miejscowość i znajdź placówkę (możesz skorzystać też z dostępnej mapy, klikając w obszar województwa, który cię interesuje).

Zarejestruj się telefonicznie na badanie.

