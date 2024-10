Nie odtrącaj, nie ignoruj, nie obrażaj. W Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, 10.X STOP stygmatyzacji

Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego organizatorzy kampanii „Wyprostuj Spojrzenie” prezentują film, który porusza serca i zmienia myślenie. W materiale oddano głos pacjentom zmagającym się z depresją, schizofrenią i padaczką. Ich szczere opowieści ukazują nie tylko codzienne wyzwania, ale także siłę, odwagę i nadzieję:

Spot „Wyprostuj Spojrzenie” to nie tylko poruszający zapis prawdziwych historii, ale także ważny głos w dyskusji o zdrowiu psychicznym. Katarzyna, Mirella i Daniel dzielą się swoimi doświadczeniami, a ich opowieści ukazują, jak wielkim wyzwaniem są choroby mózgu, ale również jak wiele możemy zdziałać, pomagając osobom zmagającym się z tymi problemami.

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to nie tylko data w kalendarzu, ale przede wszystkim okazja do podjęcia ważnych rozmów o tematach, które wciąż budzą nieporozumienia i są obarczone stygmatyzacją. Choroby mózgu, takie jak schizofrenia, depresja czy padaczka, mimo postępu medycyny i rosnącej świadomości społecznej, nadal są owiane mitami i błędnymi przekonaniami. Aby z tym walczyć, fundacje „Nie Widać Po Mnie” i „EPI-BOHATER”, wspierane przez Angelini Pharma, zainicjowały kampanię „Wyprostuj Spojrzenie”.

Wiedza o depresji rośnie, ale mitów jest jeszcze wiele do obalenia

Według raportu[1] opracowanego w ramach kampanii coraz więcej Polaków rozumie, że choroby psychiczne i neurologiczne to realne schorzenia, a nie przejaw lenistwa czy wymówka przed obowiązkami. Urszula Szybowicz, prezes fundacji „Nie Widać Po Mnie”, zwraca uwagę, że aż 70% respondentów zadeklarowało, że wspierałoby zięcia/synową z depresją, a 69% wykazałoby taką postawę w przypadku ich zmagań ze schizofrenią. „Cieszy nas również fakt, że aż 85% badanych uznało zaburzenia psychiczne za choroby realne, a nie chęć uniknięcia odpowiedzialności, lenistwo czy zwykłą modę”.

Jednak mimo tego pozytywnego trendu, badania wciąż pokazują, że stygmatyzacja i niezrozumienie są poważnym problemem. „Zgodnie z wynikami ankiety aż 25% respondentów była świadkami sytuacji, w których źle potraktowano osoby z zaburzeniami, a takie osobiste doświadczenia miało 4% badanych” – dodaje Urszula Szybowicz. Najczęściej objawiało się to odtrącaniem z grupy (51%), ignorowaniem potrzeb chorego (43%), nieliczeniem się z jego zdaniem (43%) oraz obrażaniem słownym (40%). Dla co piątego respondenta przejawiało się to agresją fizyczną (22%) oraz trudnościami w znalezieniu pracy (21%). To wskazuje, że mimo poprawy społecznego nastawienia, edukacja wciąż jest niezbędna.

Potrzeba empatii i zrozumienia

Jednym z kluczowych wniosków płynących z raportu „Wyprostuj Spojrzenie” jest to, że wstyd związany z chorobą jest jedną z największych barier powstrzymujących chorych przed szukaniem pomocy. Daniel opowiada jak jego depresja doprowadziła do wycofania się z życia społecznego: „Byłem wycofany, trochę byłem nazywany taką czarną owcą w rodzinie”.

Katarzyna, która żyje z diagnozą schizofrenii, podkreśla, jak ważne jest wsparcie otoczenia: „Jeśli masz obok siebie osobę, która doświadczyła kryzysu i jest w szpitalu, to odwiedź ją”. To proste, ale jakże ważne przesłanie wskazuje na znaczenie bliskości i empatii w procesie leczenia.

Edukacja i wsparcie kluczem do zmian

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego to okazja, aby mówić o stygmatach oraz zachęcać do zmiany spojrzenia na osoby z chorobami mózgu. Wyniki badań z raportu „Wyprostuj Spojrzenie” pokazują, że choć postawy Polaków zmieniają się na lepsze, to wciąż istnieją luki w wiedzy wymagające pilnej edukacji.

Fundacje „Nie Widać Po Mnie” i „EPI-BOHATER” zachęcają do obejrzenia filmu oraz poszerzania swojej wiedzy. Na tej stronie dostępny jest quiz wiedzy oraz wiele poradników i materiałów pokazujących jak nie stygmatyzować.

[1] Raport kampanii „Wyprostuj spojrzenie” powstał na podstawie badania opinii przeprowadzonego w celu poznania poziomu wiedzy i obecnych w społeczeństwie mitów oraz stereotypów dotyczących depresji, schizofrenii oraz padaczki wśród Polaków. Badanie zostało zrealizowane na zlecenie firmy Angelini Pharmaw dniach 27.06.2024r.-09.07.2024r. przez SW Ressearch metodą CAWI wśród osób powyżej 16 r.ż., n=1021.