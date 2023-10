Ile może ważyć tornister ucznia? Sanepid podaje konkretną liczbę

Co drugie dziecko w wieku wczesnoszkolnym ma za ciężki plecak – wynika z badań Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Odpowiednia waga tornistra w znaczący sposób przekłada się na zdrowie ucznia. Ciężki tornister może powodować nasilenie bólu pleców, zmniejszenie pojemności płuc, sprzyjać kształtowaniu nieprawidłowej statyki ciała i w efekcie prowadzić do skrzywienia kręgosłupa.

Prawidłowa waga tornistra

Co roku w szkołach inspektorzy sanitarni organizują akcje ważenia tornistrów (tylko w ubiegłym roku zważono ponad 90 tys. tornistrów w całej Polsce), a GIS prowadzi dodatkowo akcję pod nazwą „Lekki Tornister”, a 1 października obchodzony jest co roku jako Światowy Dzień Tornistra. Właściwie dobrany tornister korzystnie wpływa na kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci i młodzieży – podkreślają specjaliści z sanepidu. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, opierającymi się na wynikach badań WHO, waga tornistra nie powinna przekraczać od 10 do 15 proc. masy ciała ucznia.

Jak zmniejszyć wagę tornistra?

W ramach akcji "Lekki Tornister" zostały opracowane proste rady, które pozwolą zmniejszyć wagę tornistrów. To przede wszystkim zalecenia dla rodziców:

prowadź systematyczną kontrolę zawartości plecaków, aby zapobiec zabieraniu zbędnych przedmiotów,

naucz swoje dziecko pakować wyłącznie te książki i zeszyty, które będą potrzebne następnego dnia,

pakuj tornister razem z dzieckiem kształtując w nim prawidłowe nawyki zdrowotne w oparciu o niezbędne wiadomości z dziedziny higieny i profilaktyki,

zwróć uwagę na symetryczne rozłożenie ciężaru w tornistrze/plecaku,

stal z nauczycielami ilość niezbędnych pomocy dydaktycznych, a także możliwość pozostawienia części przyborów lub podręczników w szkole,

kupuj zeszyty w miękkich okładkach.

GIS w swoich poradnikach na temat tornistrów zwraca także uwagę na często pomijany problem – czyli wagę samego tornistra. Podczas kontroli okazywało się, że niektóre plecaki potrafią puste ważyć nawet 2 kilogramy! Dlatego apelują, aby zwracać na to uwagę już przy wyborze plecaka, jaki dziecko będzie zabierało do szkoły.

Są też rady dla samych uczniów, które pomogą im zmniejszyć wagę tornistrów:

pakuj tornister/plecak zgodnie z planem lekcji, pakuj wyłącznie te książki i zeszyty, które będą potrzebne następnego dnia,

pozostaw w domu lub w szkole te przybory szkolne, których nie trzeba używać codziennie,

na zabawki i sprzęt rekreacyjny nie ma miejsca w tornistrze.

