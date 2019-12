Ten rodzaj żywności może zwiększać ryzyko cukrzycy typu 2

Słodkie napoje, pakowane przekąski i gotowe posiłki liczą się jako żywność ultra przetworzona – to znaczy żywność, która zawiera większą liczbę dodatków i dłużej zachowują świeżość z powodu dodanych konserwantów. Nowe badania sugerują, że te pokarmy również zwiększają ryzyko cukrzycy typu 2.

Żywność ultra przetworzona a cukrzyca typu 2

Dr Bernard Srour z Epidemiology and Statistics Research Center - University of Paris we Francji i jego zespół badaczy postanowili sprawdzić, dlaczego żywność ultra przetworzona zwiększa ryzyko cukrzycy typu 2. Dokonali tego, badając nawyki żywieniowe ponad 100 000 osób. Wyniki ich analizy zostały opublikowane w czasopiśmie JAMA Internal Medicine.

Badanie NutriNet-Santé trwało dekadę, trwając od 2009 do 2019 roku. Naukowcy zebrali dane na temat prowadzonej diety przez uczestników, korzystając z powtarzanych 24-godzinnych zapisów dietetycznych, w których pytano ich o spożywanie około 3500 różnych produktów spożywczych.

Korzystając z systemu klasyfikacji NOVA, naukowcy sklasyfikowali 3500 artykułów spożywczych według stopnia przetworzenia. Były cztery kategorie: żywność nieprzetworzona/minimalnie przetworzona, składniki kulinarne, żywność przetworzona i żywność ultra przetworzona.

Badacze zastosowali wielowymiarowe proporcjonalne modele zagrożeń Coxa, które dostosowali do znanych czynników ryzyka cukrzycy typu 2, takich jak tło socjodemograficzne, styl życia i historia choroby.

Prosty sposób zmniejszenia ryzyka cukrzycy typu 2

Srour i współpracownicy odkryli spójny związek między bezwzględną ilością spożywanego ultra przetworzonego jedzenia, którą mierzyli w gramach dziennie, a ryzykiem cukrzycy typu 2. Naukowcy twierdzą, że żywność ultra przetworzona jest modyfikowalnym czynnikiem ryzyka cukrzycy typu 2.

Czytaj także:

Eksperci: Konieczne systemowe rozwiązania w walce z epidemią otyłości i cukrzycy typu 2