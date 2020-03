Cukrzyca typu 2 u dzieci. Jak się objawia?

U dzieci najczęściej występuje cukrzyca typu 1, która związana jest z całkowitym brakiem wydzielania insuliny. Cukrzyca typu 2 przez wiele lat kojarzona była jedynie z osobami dorosłymi i seniorami, jednak z roku na rok choroba ta coraz częściej dotyka dzieci. Winna temu jest przede wszystkim stosowana przez najmłodszych, bogata w cukry proste i żywność wysoko przetworzoną dieta.

Co to jest cukrzyca?

Wyróżniamy dwa rodzaje cukrzycy: cukrzycę typu 1 i cukrzycę typu 2. Cukrzyca typu 1 związana jest z całkowitym brakiem wydzielania insuliny; cukrzyca typu 2 to schorzenie o innym charakterze. W tym przypadku mamy do czynienia z insulinoopornością oraz niedostatecznym wydzielaniem insuliny w momencie, gdy rośnie poziom cukru we krwi. Cukrzyca typu 2 jest schorzeniem dietozależnym, co oznacza, że jest bezpośrednio związana ze stosowaną dietą. Na rozwój cukrzycy typu 2 ma także wpływ siedzący tryb życia. W przypadku dzieci i młodzieży cukrzyca typu 2 może przez dłuższy czas nie powodować niepokojących objawów. U najmłodszych członków społeczeństwa choroba zwykle rozwija się powoli, co dodatkowo utrudnia jej zdiagnozowanie.

Cukrzyca typu 2 zaliczana jest do grupy chorób cywilizacyjnych. Rozpoczyna się od zaburzeń tolerancji węglowodanów i powoduje poważne szkody w organizmie. Cukrzycy typu 2 towarzyszy nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, czyli zaburzenia gospodarki lipidowej, nefropatia, schorzenia układu krążenia i stłuszczenie wątroby.

Cukrzyca typu 2 – objawy u dzieci

Nie jest łatwo wykryć cukrzycę typu 2 u dzieci, bo często nie powoduje ona żadnych objawów w początkowym stadium choroby. Do objawów tego schorzenia, które powinny wzbudzić czujność rodziców, należą:

częste oddawanie moczu,



moczenie nocne w przypadku dzieci, które w pełni kontrolują swoje potrzeby fizjologiczne,



mimowolne popuszczanie moczu,



wzmożone pragnienie,



napady głodu,



niepohamowana ochota na słodkie pokarmy,



senność pojawiająca się po posiłkach,



bolesne skurcze mięśni,



problemy z nauką,



rozdrażnienie i zmiana dotychczasowego zachowania,



nawracające infekcje układu moczowego,



nawracające zakażenia grzybicze np. jamy ustnej i infekcje intymne u dziewczynek,



utrata wagi pomimo stosowania normalnej diety,



zawroty głowy,



omdlenia,



problemy ze wzrokiem,



ogólne osłabienie i ciągłe uczucie zmęczenia.

Cukrzyca typu 2 – objawy skórne

Objawy cukrzycy mogą dotyczyć też skóry dziecka. Zaniepokoić powinno:

zaczerwienienie skóry,



przesuszenie i łuszczenie się skóry,



powolne gojenie się powstałych na skórze ran i zadrapań,



częste pojawianie się zajadów w kącikach ust,



uporczywy świąd skóry



i nawracające infekcje skórne.

Profilaktyka cukrzycy u dzieci

Cukrzycy można skutecznie zapobiegać zarówno w przypadku dzieci, jak i osób dorosłych. Podstawowa profilaktyka cukrzycy obejmuje przede wszystkim stosowanie zdrowej, bogatej w naturalne, nieprzetworzone produkty spożywcze diety oraz aktywny tryb życia. Wskazane jest unikanie częstego spożywania węglowodanów prostych, zwłaszcza słodyczy i napojów gazowanych oraz całkowita rezygnacja ze spożywania fast-foodów, spożywczych gotowców i innej żywności, która poddawana jest procesowi intensywnego przetwarzania. W przypadku występowania u dziecka nadwagi lub otyłości, konieczne jest systematyczne sprawdzanie stanu zdrowia malucha oraz dążenie do redukcji jego masy ciała. Ważne: u dzieci nie należy stosować popularnych np. w Internecie diet! W przypadku odchudzania dzieci konieczna jest konsultacja z dietetykiem, bo intensywny wzrost dziecka wymaga wprowadzenia jadłospisu, który nie zaburzy procesu rozwoju oraz dostarczy do jego organizmu wszystkie składniki odżywcze.

Dieta oraz ruch to także podstawowe filary leczenia cukrzycy typu 2. Przestrzeganie zasad zdrowej diety jest dla dzieci i ich rodziców bardzo trudne, jednak nie należy w tym przypadku decydować się na żadne kompromisy. Z cukrzycą można normalnie żyć, ale trzeba zastosować się do wszystkich wskazań lekarza.

Czytaj także:

Gluten i jego związek z cukrzycą typu 1