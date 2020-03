Gluten i jego związek z cukrzycą typu 1

Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 jest chorobą autoimmunologiczną, diagnozowaną zwykle u młodych osób, w której zachodzi niszczenie komórek trzustki produkujących insulinę przez autoprzeciwciała. Trzustka staje się niezdolna do produkcji insuliny, w związku z czym utrzymuje się podwyższony poziom glukozy we krwi. Do typowych, pierwszych objawów cukrzycy należą: wzmożone pragnienie oraz częste oddawanie dużych ilości moczu, zwiększony apetyt i chudnięcie, zmęczenie. Celem leczenia tej choroby jest utrzymanie prawidłowego stężenia glukozy, co uzyskuje się poprzez kontrolę poziomu cukru we krwi za pomocą gleukometru i podskórne wstrzyknięcia insuliny kilka razy na dobę. Konsekwencjami nieprawidłowego leczenia i przewlekłej hiperglikemii są uszkodzenia wzroku, nerek wraz z ich niewydolnością i choroby sercowo-naczyniowe. Ponadto, pacjenci są narażeni na hipoglikemię i kwasicę cukrzycową.

Cukrzyca typu 1 wywoływana przez gluten?

W Norwegii w latach 1999-2018 przeprowadzono badanie obserwacyjne, mające na celu ustalenie, czy spożywanie glutenu przez kobiety w ciąży i dzieci we wczesnych latach życia wpływa na ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 1 u tych dzieci. Obserwacje objęły ponad 86 tysięcy dzieci. Mierzono ilości spożywanego glutenu, gdy kobiety były w 22. tygodniu ciąży oraz u ich dzieci, gdy miały 18 miesięcy. Matki, będąc w ciąży, spożywały średnio 13,6 g glutenu dziennie, a ich dzieci po urodzeniu spożywały średnio 8,8 g glutenu dziennie. U 346 dzieci zdiagnozowano cukrzycę typu 1. Po analizie wszystkich zebranych informacji, okazało się, że gluten w diecie matki nie miał żadnego wpływu na rozwój cukrzycy typu 1 u ich potomstwa. Natomiast dzieci, które spożywały 10 g glutenu dziennie miały większe ryzyko wystąpienia u nich cukrzycy typu 1 w późniejszych latach. Wniosek jest taki, że spożywanie większych ilości glutenu we wczesnym dzieciństwie może zwiększyć ryzyko późniejszego wystąpienia cukrzycy typu 1. Jednakże badanie miało charakter obserwacyjny oraz badano ilość spożywanego glutenu przez matki i ich dzieci jedynie w dwóch punktach czasowych. By dokładniej sprawdzić wykazaną zależność należałoby jeszcze wykonać kolejne badania.

