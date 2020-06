Wkładki do butów z nadrukiem 3D dają nową nadzieję pacjentom z cukrzycą

To badanie daje nadzieję milionom pacjentów z cukrzycą, u których istnieje ryzyko wystąpienia owrzodzeń stóp, które w wielu przypadkach kończą się amputacją. Przedstawia pierwsze dowody ilościowe na poparcie zoptymalizowanej amortyzacji „obuwia cukrzycowego” w ramach standardowej praktyki klinicznej.

W najnowszym artykule, opublikowanym w Gait and Posture, naukowcy dochodzą do wniosku, że wybór właściwej sztywności amortyzacji w obuwiu może znacznie zmniejszyć naciski na stopy, co może prowadzić do owrzodzeń.

W badaniu 15 uczestników z zespołem stopy cukrzycowej poproszono o chodzenie w obuwiu wyposażonym w wykonane na miarę wkładki z nadrukiem 3D zaprojektowane przez Center for Biomechanics and Rehabilitation Technologies (CBRT) na Staffordshire University. Te wkładki zastosowano do zmiany sztywności całej podeszwy w zakresie od bardzo miękkiego do bardzo sztywnego.

Indywidualny dobór wkładek

Dr Chatzistergos, profesor nadzwyczajny CBRT i główny autor tego badania powiedział: „Optymalna sztywność jest wyraźnie powiązana z indeksem masy ciała pacjenta (BMI). Badanie to uzupełnia nasze wcześniejsze ustalenia i stwierdza, że ​​dla osób z wyższy BMI”.

Obecnie trwają dalsze prace nad opracowaniem metody, która pomoże specjalistom w określeniu optymalnej sztywności amortyzacji dla konkretnego pacjenta. Profesor Nachi Chockalingam, dyrektor CBRT i współtwórca technologii powiedział: „Ponieważ wielu pacjentów traci kończyny z powodu stopy cukrzycowej, nasze badania pomogą klinicystom skutecznie zarządzać tą chorobą”.