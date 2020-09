Bezsenność zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu Karolinska w Szwecji. Badania sugerują, że ta nieprzyjemna przypadłość zwiększa ryzyko rozwoju choroby aż o 17 procent. Szwedzi przeprowadzili badanie z wykorzystaniem skomplikowanej techniki, zwanej randomizacją mendlowską. Do rozwoju cukrzycy typu 2 przyczynia się również: depresja, palenie papierosów, nieprawidłowa praca wątroby, nadwaga, spożywanie alkoholu, niejedzenie śniadań czy drzemki w ciągu dnia.

Sen a zdrowie

Sen jest bardzo ważny dla naszego zdrowia. To czas na regenerację organizmu. Gdy śpimy, dochodzi do wielu ważnych procesów. Organizm przechodzi swoistą regenerację, relaksuje się i szykuje do aktywności następnego dnia. Zdrowy, spokojny sen jest więc sprawą priorytetową. Cierpiąc na niedobór snu po prostu nie można być zdrowym. Sen jest niezbędny dla zachowania prawidłowegorytmu dobowego organizmu.

Niedobór snu a choroby

Zmagając się z notorycznym niewyspaniem, musimy liczyć się z ryzykiem rozwoju wielu poważnych chorób. Oto niektóre z nich:

Nadciśnienie.Kiedy chroniczna deprywacja snu będzie trwała, organizm musi pracować ciężej, aby utrzymać na wysokim poziomie wszelkie procesy zachodzące w organizmie w ciągu dnia. Jednym z najbardziej obciążonych wówczas organów jest serce. Chroniczny niedobór snu prowadzi do nadciśnienia, a to może skończyć się nawet udarem.



Stany depresyjne.Wystarczy zarwać jedną noc, by stać się bardziej drażliwym. Gdy jesteśmy niewyspani, trudniej kontrolujemy emocje. Do tego pojawia się zmęczenie, problemy z koncentracją, rośnie ryzyko podejmowania niewłaściwych decyzji. Chroniczne niewyspanie sprzyja rozwojowidepresji.



Stany zapalne.Z biegiem czasu stan zapalny w obrębie organizmu może przyczyniać się do powstawania innych chorób, w tym chorób serca, cukrzycy, zapalenia stawów i przedwczesnego starzenia się. Niedobór snu ma też fatalny wpływ na układ odpornościowy. A kiedy ten szwankuje, szybko łapiemy różne infekcje.



Demencja.Oczywiście, nie rozwinie się z powodu kilku nieprzespanych nocy. Jednak chroniczne niewyspanie może sprzyjać rozwojowi demencji, problemów z pamięcią, a także powodować tzw. mgłę mózgową. Dzieje się tak, ponieważ podczas snu mózg pozbywa się toksycznych metabolitów wytwarzanych w ciągu dnia.



Cukrzyca.Niedobór snu wpływa na poziom hormonów. Poziom insuliny spada, a poziom kortyzolu wzrasta, co prowadzi do wysokiego poziomu cukru we krwi.



Problemy hormonalne.Niedobór snu sprzyja rozregulowaniu całej gospodarki hormonalnej, która jest trzymana w ryzach choćby dzięki fazom snu i czuwania w ciągu dnia. Chroniczne niewyspanie może więc sprzyjać tyciu, prowadzić do problemów z cerą, zaburzać miesiączkowanie.



Higiena snu

Higiena snu obejmuje kilka istotnych czynników:

unikanie drzemek w ciągu dnia dłuższych niż 30 minut,



unikanie używek przed snem, takich jak kofeina, papierosy czy alkohol,



dbanie o codzienną aktywność fizyczną i ekspozycję na światło naturalne,



dbanie o to, by łóżko kojarzyło się ze snem, a nie z bezsennymi czynnościami, takimi jak oglądanie telewizji czy czytanie,



stworzenie odpowiednich warunków w sypialni, jak niższa temperatura, zasłonięte okna.Specjaliści ostrzegają, że sen w pokoju ze światłem sprzyja rozwojowi chorób.

