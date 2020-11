Masz cukrzycę? Dowiedz się, czy możesz bezpiecznie trenować

Światowy Dzień Cukrzycy to międzynarodowe święto, obchodzone corocznie 14 listopada. Specjaliści podkreślają, że cukrzycazupełnie nie przeszkadza w uprawianiu sportu. Wysiłek fizyczny może wręcz pomóc w jej leczeniu.

– Życie z cukrzycą nie jest życiem skazanym na to, że nic nie możemy robić. Zachęcam dzieci i rodziców, żeby cukrzycę dostosowali do swojego życia. I tak naprawdę wysiłek fizyczny jest przez nas promowany w cukrzycy typu pierwszego, ponieważ wpływa korzystnie na cukry dzieci, poprawia ich kondycję. Jest też takim punktem mobilizacji tych dzieci, żeby się starać, bo wiedzą, że dobre cukry to lepsze wyniki sportowe – podkreśliła Maria Sumińska, diabetolog.

Cukrzyca nie zabrania treningów

– Cukrzyca nie stanowi ograniczenia do uprawiania jakiegokolwiek sportu. Zachęcamy dzieci do tego, żeby kontynuowały swoją karierę sportową. Każdy wysiłek fizyczny musi być jednak przemyślany i trzeba go zaplanować. Przed każdym wysiłkiem muszą zmierzyć cukier i zastanowić się czy konieczne jest zjedzenie czegoś, żeby uniknąć hipoglikemii, która jest dla nich groźna. Natomiast sam wysiłek fizyczny w żadnym wypadku nie jest przeciwwskazany – stwierdziła lekarka.

Czytaj też:

Masz cukrzycę i jesz ziemniaki? Sprawdź, czy robisz dobrze