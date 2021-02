Niski poziom cukru we krwi u diabetyków jest niebezpieczny. Oto, co musisz zrobić

Wysoki poziom cukru we krwi może uszkodzić serce, nerki i inne ważne narządy, dlatego należy go kontrolować za pomocą diety i leków. Jednak diabetycy mogą również być narażeni na wysokie ryzyko niskiego poziomu cukru we krwi lub hipoglikemii. Dzieje się tak, gdy poziom cukru we krwi spada zbyt nisko. Może prowadzić do zmęczenia, senności, a nawet utraty przytomności i śmierci. Dlatego konieczne jest upewnienie się, że poziom cukru we krwi jest kontrolowany i na prawidłowym, zdrowym poziomie, aby zachować zdrowie i bezpieczeństwo.

Kiedy poziom cukru we krwi jest uważany za niski?

Niski poziom cukru we krwi definiuje się jako poziom glukozy poniżej 70 mg / dl. Objawy niskiego poziomu glukozy we krwi obejmują zawroty głowy, splątanie, drżenie, kołatanie serca i uczucie głodu.

Postępowanie w hipoglikemii u chorych na cukrzycę

Jeśli podczas leczenia u pacjentów z cukrzycą wystąpi którykolwiek z wyżej wymienionych objawów, należy natychmiast sprawdzić poziom glukozy we krwi. Jeśli poziom glukozy we krwi jest niższy niż 70 mg / dl, pacjentowi zaleca się spożywanie szybko działających węglowodanów. Preferowanym leczeniem jest czysta glukoza, ale każda forma węglowodanów zawierająca glukozę podnosi poziom glukozy we krwi.

W przypadku utraty przytomności przez pacjenta, należy natychmiast wezwać pogotowie.

Jak zapobiegać hipoglikemii u chorych na cukrzycę

Zapobieganie hipoglikemii jest kluczowym elementem leczenia cukrzycy.

Pacjenci powinni rozumieć sytuację, która zwiększa ich ryzyko niskiego poziomu cukrów, na przykład podczas postu w celu wykonania badań lub zabiegów, kiedy posiłki są opóźnione w trakcie i po spożyciu alkoholu, podczas i po intensywnym wysiłku fizycznym oraz podczas snu.

W przypadku wystąpienia hipoglikemii, należy skonsultować się z lekarzem, ponieważ może być konieczna modyfikacja leczenia.

