Szczepionka na czerniaka już działa. Zaszczepiono pierwszego pacjenta na świecie

Technologia, którą zastosowano do stworzenia szczepionki przeciwko COVID-19, może być wykorzystana także do ochrony przed poważnymi chorobami skóry. Po raz pierwszy udało się podać pierwszą dawkę szczepionki mRNA przeciwko czerniakowi jednemu z pacjentów onkologicznych w ramach II fazy badań nad tym preparatem.

W tym przypadku szczepienie ma być połączone ze zastosowaniem leku immunoterapeutycznego w celu zwalczenia konkretnego typu złośliwego nowotworu skóry, który jest elementem eksperymentalnej terapii przeciwnowotworowej mRNA (o nazwie: BNT111 / FixVac), opracowanej przez BioNTech.

Pierwszy pacjent otrzymał szczepionkę przeciwko czerniakowi

Wstępne wyniki pierwszej fazy badań nad szczepionką na czerniaka, były bardzo obiecujące, dlatego naukowcy mają nadzieję, że na kolejnym etapie uda się potwierdzić silną odpowiedź immunologiczną oraz wytworzyć bezpieczny poziom przeciwciał.

– Naszym celem jest wykorzystanie siły układu odpornościowego nie tylko z chorobami zakaźnymi, ale także z nowotworami. Udało się nam już wykazać potencjał, jaki mają szczepionki mRNA w walce z COVID-19. Teraz nie wolno nam zapomnieć, że rak jest także globalnym zagrożeniem dla zdrowia, nie mniejszym niż pandemia – podkreśla dr Özlem Türeci, niemiecka lekarka tureckiego pochodzenia w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez BioNTech.

Nowy sposób na walkę z czerniakiem. BioNTech opracował innowacyjną szczepionkę mRNA

Pacjentowi, który otrzymał pierwszą dawkę szczepionki, podawany jest także specjalny lek, który na poziomie komórkowym ukierunkowany jest na powstawanie przeciwciał przeciwko czterem antygenom (co najmniej jeden z nich występuje w ponad 90 proc. przypadków złośliwego czerniaka z przerzutami). Preparat ma pobudzać organizm do zwalczania zmian nowotworowych zanim zdążą się rozwinąć do zaawansowanej postaci.

BioNTech jest obecnie w I fazie podobnych badań eksperymentalnych, które mają na celu stworzenie szczepionki przeciwko rakowi prostaty oraz szczepionki zapobiegającej nowotworom głowy i szyi.

